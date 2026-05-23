'반군 연합 공세' 말리서 무장단체 공격에 주민 등 25명 사망

▲ 21일(현지시간) 말리 수도 바마코의 시장에서 불이나 소방관들이 진화하고 있다.

이슬람 극단주의 무장세력과 분리주의 반군의 연합 공세를 겪고 있는 서아프리카 말리에서 또다시 무장단체의 공격이 벌어져 주민 등 25명이 사망했다고 AFP 통신이 22일(현지시간) 보도했습니다.주민과 지역 관리에 따르면 말리 중부 반디아가라 지역에서 전날 무장 괴한들이 5개 마을을 공격했습니다.이 지역 청년위원회 회원은 살해된 25명 가운데 일부 자경단 역할을 하는 전통 사냥꾼 '도조'도 있지만, 대부분은 민간인이라고 AFP에 말했습니다.공격받은 마을들은 알카에다 연계단체 '이슬람과무슬림지지그룹'(JNIM)과의 협정 체결을 거부한 것으로 전해졌습니다.같은 날 북부 팀북투 통카 마을에서는 쿠란(이슬람 경전) 교사가 올바른 이슬람을 가르치지 않는다는 이유로 이들 무장단체에 살해됐다고 전해졌습니다.말리에서는 지난 25~26일 JNIM과 분리주의 세력 투아레그 반군의 아자와드 해방전선(FLA) 등 무장세력이 연합해 수도 바마코 인근과 군사도시 카티, 키달과 세바레 등을 동시에 공격했습니다.해당 공격으로 카티 군사기지 내 거주지에서 사디오 카마라 국방장관이 살해됐으며 3년 전 정부군이 탈환했던 투아레그 반군의 근거지 키달을 다시 반군에 빼앗겼습니다.JNIM 등 연합 세력은 현재 바마코로 통하는 주요 도로를 장악하고 수도 봉쇄를 시도하고 있습니다.말리군은 전날 드론을 이용해 키달을 공격하는 등 무장 세력에 반격했습니다.이와 관련해 알렉산드르 베네딕토프 러시아 국가안보회의 부서기(사무차장)는 "러시아 국방부 소속 아프리카 군단의 지원 아래 말리 당국이 대규모 이슬람 무장세력의 공격을 격퇴하고 바마코와 다른 도시의 핵심 거점을 방어할 수 있었다"고 말했다고 러시아 리아노보스티 통신은 전했습니다.말리에서는 2020년 8월과 2021년 5월 두 차례 쿠데타로 아시미 고이타 대령을 임시 대통령으로 한 군부가 집권했습니다.군정은 과거 말리를 식민 통치했던 프랑스와 거리를 뒀으며, 이에 따라 말리에 주둔하던 프랑스군은 2022년 8월 완전히 철수하고 이후 대테러 정보 공유 등 협력도 단절했습니다.군정은 대신 러시아와 정치·군사적 협력을 강화해 러시아 민간 용병기업 바그너 그룹과 그 후신인 러시아 국방부 직속 군사용병단 '아프리카 군단'의 지원을 받고 있습니다.(사진=연합뉴스)