'잠정 합의안' 투표 시작…투표권 놓고 노노 갈등

<앵커>



삼성전자 노사의 임금협상 합의안을 놓고 노조의 찬반 투표가 어제(22일) 오후부터 시작됐습니다. 조합원의 대다수가 반도체 부문이라 가결 가능성이 높은 가운데, 제2 노조, 제3 노조가 막판 불만을 드러내 변수가 될 것으로 보입니다.



첫 소식, 정성진 기자입니다.



<기자>



삼성전자 노조는 어제 오후 2시 12분부터 임금협상 잠정 합의안에 대한 찬반 투표를 시작했습니다.



전자 투표 방식으로 오는 27일 오전 10시까지 진행됩니다.



노사 합의안은 반도체 DS 부문에 영업이익의 10.5% 특별 경영 성과급을 신설한 게 핵심입니다.



반면, 가전·모바일 등 DX 부문 직원에게는 600만 원의 자사주만 지급됩니다.



투표권을 가진 조합원은 공동교섭단체를 구성한 초기업노조가 5만 7천여 명, 전국삼성전자노동조합은 8천여 명 등 모두 6만 5천여 명입니다.



과반인 3만 2천여 명 이상이 투표하고 이 중 과반이 찬성하면 합의안은 가결됩니다.



투표율이 이미 과반을 넘었고, 반도체 부문 조합원이 70% 이상인 초기업노조가 대다수라 가결 가능성이 큽니다.



그런데 제3 노조인 동행 노조의 투표권을 두고 논란이 불거졌습니다.



초기업 노조는 동행 노조가 지난 4일 공동교섭단에서 탈퇴한 만큼 투표권이 없다며 공문을 보냈습니다.



반면, 동행 노조는 초기업 노조가 찬반 투표 참여를 요청하다 돌연 투표권이 없다고 알려왔다는 입장입니다.



DX 부문 중심인 동행 노조에는 그제 하루 반대표를 던지기 위해 1만 명 가까운 직원들이 가입한 상태입니다.



[구정환/삼성전자노동조합 동행 사무국장 : 노동조합이 스스로 민주주의 가치를 짓밟고 자신들의 안위만을 위해 전체 노동자의 눈과 귀를 가리겠다는 치졸한 꼼수에….]



여기에 제2노조인 전국삼성전자노동조합의 DX 부문 조합원들까지 나서 부결 운동을 추진하겠다고 밝혔습니다.



[이호석 /전국삼성전자노동조합 수원지부장 : 메모리 사업부가 아닌 반도체의 다른 사업부하고도 연대를 해서 분명히 부결을 시키도록….]



반도체 부분 내에서도 공통배분 몫이 약속보다 줄었다는 등 합의안을 둘러싼 불만의 목소리가 곳곳에서 터져나오고 있습니다.



(영상취재 : 장운석, 영상편집 : 김준희, 디자인 : 박태영·황세연)