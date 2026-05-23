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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.05.23 06:06 조회수
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1. '잠정 합의안' 투표 시작…투표권 놓고 노노갈등

삼성전자 노사의 임금협상 합의안에 대한 노조 찬반 투표가 어제(22일) 시작돼 하루 만에 투표율이 과반을 넘었습니다. 투표 권한을 놓고 노조 간 공방이 불거지는 등 잡음도 커지고 있습니다.

2. '스벅 불매' 확산일로…광주 71개 매장서 침묵시위

이른바 '탱크데이' 이벤트를 진행한 스타벅스코리아에 대한 불매운동이 확산하고 있습니다. 광주에서는 71개 스타벅스 모든 매장에서 소비자, 시민단체의 불매 운동 침묵시위가 벌어졌습니다.

3. '6천억' 국민성장펀드 첫날 완판…코스닥 급등

정부가 손실 일부를 보전하고, 소득공제 혜택까지 주는 국민참여형 성장펀드가 출시 첫날 완판됐습니다. 펀드 자금 유입에 대한 기대감으로 코스닥 지수가 4.9% 급등했습니다.

4. 새 연준 의장 취임…트럼프 "내 눈치 보지 말라"

케빈 워시 미 연준 신임 의장이 취임 일성으로 연준의 독립성과 개혁 필요성을 동시에 강조했습니다. 금리 인하 압박을 이어왔던 트럼프 대통령은 워시 의장에게 자신의 눈치를 보지 말라고 말했습니다.
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