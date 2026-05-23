"파키스탄·카타르 고위급 동시 이란행"…'합의 초안' 보도도

▲ 이란 수도 테헤란

미국과 이란의 종전 협상에서 중재 역할을 하는 파키스탄과, 협상을 지원하기로 미국과 조율한 카타르가 동시에 이란 테헤란에 고위급을 보냈다는 보도가 나왔습니다.이란 현지 언론들에 따르면 아심 무니르 파키스탄군 총사령관이 22일(현지시간) 테헤란을 향해 떠났습니다.무니르 총사령관은 지난달 11∼12일 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 미·이란 종전 협상이 성사되도록 한 핵심 인물입니다.애초 전날 테헤란에 온다는 보도가 나왔으나 하루 늦춰진 것으로 보입니다.무니르 총사령관은 물밑에서 계속되는 미국과 이란의 종전안 교환에 직접 관여하는 것으로 알려졌습니다.20∼21일엔 파키스탄 내무장관이 테헤란에서 이란 내무, 외무 장관을 만나 종전 협상 재개를 논의했습니다.로이터통신은 관련 소식통을 인용, 이날 카타르 협상팀이 테헤란에 도착했다고 보도했습니다.로이터는 "카타르 협상팀은 전쟁을 종식하고 미해결 문제를 해결하는 합의에 도달하도록 돕기 위해 미국과 조율한 뒤 이란을 찾았다"고 전했습니다.이들 보도가 사실이라면 미국과 이란 사이에 구체적 종전 조건이 중재국을 통해 상당히 분주하게 오가는 것으로 보입니다.마코 루비오 미 국무장관은 전날 이란과의 협상과 관련, "일부 좋은 신호가 있다. 너무 낙관하고 싶진 않지만 앞으로 며칠간 무슨 일이 일어나는지 보자"고 말했습니다.이런 가운데 사우디아라비아 국영 방송 알아라비야는 미·이란 간 마련된 합의문 초안을 단독 입수했으며 몇 시간 내 발표될 것으로 전망된다고 보도해 관심을 모았습니다.보도에 따르면 합의 초안은 ▲모든 전선에서 즉각적, 포괄적, 무조건적 휴전 ▲군사, 민간, 경제 인프라 타격 금지 ▲군사작전, 여론전 중단 ▲주권과 영토 보전 존중, 내정 간섭 중단 ▲걸프 해역, 호르무즈 해협, 오만만 항행의 자유 보장 ▲합의 이행 감시, 분쟁 해결을 위한 공동 절차 수립 ▲7일 내 미해결 사안 협상 개시 ▲이란의 합의 이행 여부에 따라 점진적 제재 해제 ▲합의 공식 발표 직후 효력 개시 등입니다.