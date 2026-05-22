프로야구 삼성, 롯데 꺾고 3연승…1경기 차 선두 질주

▲ 삼성 디아즈 (자료사진)

프로야구 선두 삼성이 롯데를 꺾고 3연승을 달렸습니다.삼성은 부산 사직 구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 원정 경기에서 홈팀 롯데를 7대 5로 물리쳤습니다.선발 오러클린은 5와 3분의 1이닝 동안 5실점(4자책점)했지만 타선 덕에 시즌 4승(2패)째를 거뒀고, 디아즈는 시즌 6호 홈런을 터뜨렸습니다.3연승을 기록한 삼성은 2위 KT에 1경기 앞선 선두를 질주했습니다.NC를 7대 4로 꺾은 KT는 LG를 반 경기 차로 제치고 2위로 올라섰고, LG는 키움에 7대 0으로 져 3위로 내려앉았습니다.어제 최하위 탈출에 성공했던 키움은 5연승을 달리며 8위로 순위를 한 계단 더 끌어올렸습니다.한화는 4연승을 달리던 두산을 5대 3으로 물리치고 3연패에서 탈출했습니다.한화의 타이완 출신 아시아 쿼터 투수 왕옌청은 7이닝 동안 삼진 6개, 2실점 호투로 시즌 5승째를 거둬 다승 공동 선두 그룹에 합류했습니다.공동 4위 맞대결에서는 KIA가 SSG를 5대 2로 물리치고 단독 4위가 됐습니다.(사진=연합뉴스)