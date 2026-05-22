이란군 "이틀째 하루 30척 이상 '허가받고' 호르무즈 통과"

▲ 호르무즈 해협

이란 이슬람혁명수비대 해군은 현지 시간 22일 정오쯤 "지난 24시간 동안 유조선, 컨테이너선, 기타 상선 등 35척이 호르무즈 해협을 통과했다"고 발표했습니다.혁명수비대 해군은 전날에도 비슷한 시간대에 "지난 24시간 동안 31척이 호르무즈 해협을 지났다"고 밝혔고 20일엔 26척이었습니다.혁명수비대는 이들 선박이 자신들의 통과 허가를 받아 조율된 항로로 안전을 보장받으면서 항해했다면서 "테러를 저지르는 미군의 침략으로 호르무즈 해협이 불안해졌지만 혁명수비대 해군은 국제 무역의 연속성을 위해 안전한 항로를 조성했다"고 주장했습니다.이란은 호르무즈 해협을 통과하려면 이란 군과 관련 당국의 허가를 받아야 한다는 점을 강조하면서 이 해협에 대한 통제권을 공식화하려 합니다.이란 국영 프레스TV는 22일 '호르무즈 해협을 통과하기 위한 가이드라인'이란 제목의 해설 영상을 방송했습니다.이 영상에 따르면 이 해협을 통과하려면 최근 신설한 페르시아만 해협청(PGSA)에 이메일로 선박의 정보를 상세히 보내 통행 허가를 받아야 하고 필요시 통행료를 내야 합니다.허가받지 않은 운항이나 이란이 정한 항로를 벗어나면 '단호한 대응'을 받게 된다는 경고도 영상에 담겼습니다.