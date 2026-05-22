뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이가영·이율린, KLPGA 투어 E1 채리티 오픈 첫날 공동 선두

서대원 기자
작성 2026.05.22 19:13 조회수
이가영·이율린, KLPGA 투어 E1 채리티 오픈 첫날 공동 선두
▲ 이가영-이율린

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 E1 채리티 오픈에서 이가영, 이율린 선수가 첫날 공동 선두에 올랐습니다.

경기도 여주시 페럼클럽 골프장에서 열린 대회 1라운드에서 이가영은 보기 없이 버디만 6개를 잡아 6언더파를 쳤습니다.

역시 보기 없이 버디만 6개를 기록한 이율린과 함께 1타 차 공동 선두에 이름을 올렸습니다.

2022년과 2024년, 지난해에 1승씩 올린 이가영은 정규 투어 통산 4승을 노립니다.

지난해 10월 상상인·한경 와우넷 오픈에서 데뷔 첫 승을 거둔 이율린은 통산 2승에 도전합니다.

정소이가 5언더파로 공동 선두에 1타 뒤진 단독 3위에 올랐고, 지난해 이 대회 우승자인 '디펜딩 챔피언' 박현경이 이다연, 황민정, 전우리, 윤수아, 박민지와 함께 4언더파 공동 4위에 포진했습니다.

지난주 두산 매치플레이에서 우승해 통산 6승을 달성한 방신실은 첫날 3오버파로 부진한 출발을 보였습니다.

총상금 10억 원, 우승 상금 1억 8천만 원이 걸린 이번 대회는 오는 일요일(24일)까지 3라운드로 열립니다.

(사진=KLPGA 제공)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지