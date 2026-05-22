민주당, 충북·강원행…'강호축' 등 지역 공약 앞세워 부동층 공략

▲ 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 22일 민주당 이장섭 충북 청주시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위 회의에 참석해 발언하고 있다.

더불어민주당은 공식 선거운동 이틀째일 오늘(22일) 충북과 강원을 돌며 지지를 호소했습니다.특히 호남과 충청, 강원으로 이어지는 '강호축 철도망' 등 지역 발전 공약을 전면에 내세워 부동층 표심 공략에 집중했습니다.정청래 총괄 상임선거대책위원장은 오늘 이장섭 청주시장 후보 선거사무소에서 현장 선대위 회의를 열고 "민주당은 전당적 차원에서, 거당적 차원에서 충북에 대한 지원을 아끼지 않겠다"며 "충북이 원하는 것이라면 무엇이든 다 해드릴 각오"라고 강조했습니다.그러면서 목포·광주·익산을 거쳐 청주·충주·원주·강릉으로 이어지는 강호축 국가철도망 구축 공약 등을 언급하며 충북 공약 실천을 위한 중앙당 태스크포스(TF)를 구성한다고 밝혔습니다.삼성 노사 협상 타결과 이스라엘군에 나포된 국민의 석방을 언급한 정 위원장은 "대통령 하나는 정말 잘 뽑았다고 국민이 생각할 것"이라며 이재명 정부와 함께 일할 여당 후보 지지를 호소했습니다.정 위원장은 오늘 아침에는 SK하이닉스 청주공장 앞에서 출근하는 직원들과 인사했습니다.선대위 회의 뒤에는 충주로 이동해 신용한 충북지사 후보와 맹정섭 충주시장 후보의 유세를 지원했습니다.정 위원장은 오늘 충북 유세 도중 선거 판세를 묻는 기자들의 질문에 "접전·박빙 지역은 우세 지역으로 변화하고 있다고 조심스럽게 분석 중"이라며 "박빙 열세 지역도 접전 지역으로 조만간 변화할 것"이라고 내다봤습니다.또, 충남의 경우 접전이라는 최근 여론조사 결과에 대해서는 "그렇지 않다"고 선을 그으며, 방송인 김어준 씨가 설립한 '여론조사 꽃'의 조사 내용을 언급했습니다.정 위원장은 오후에는 우상호 강원지사 후보와 강릉, 동해, 삼척을 차례로 돌며 영동 지역을 집중 공략했습니다.정 위원장은 이곳에서도 민주당이 '힘 있는 여당'으로서 지역 발전을 견인할 수 있단 메시지를 앞세워 지역 표심을 파고들었습니다.강릉 주문진시장에서 유세차에 오른 정 위원장은 "강릉 발전에 필요한 예산과 법은 정부와 민주당이 주도하고 있다"며 "강원지사도 민주당, 강릉시장도 민주당, 국회의원도 민주당에서 뽑아야 이곳이 발전한다"고 강조했습니다.이어진 동해 중앙시장 유세에서도 "AI데이터센터가 들어오면 강원도는 괄목상대, 상전벽해를 겪을 것"이라며 "민주당은 강원도와 동해시의 발전에 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했습니다.연설을 마친 뒤에는 연단에서 내려와 시민들을 향해 큰절을 올리기도 했습니다.이번 충북·강원 방문은 이 지역의 중도·부동층 표심을 겨냥한 행보로 풀이됩니다.신용한 후보와 우상호 후보 모두 상대 후보에 앞서고 있다는 게 당내 기류지만, 아직 마음을 정하지 않은 중도 성향의 유권자들이 승패의 막판 변수가 될 수 있다는 경각심도 당 내부에서 나오고 있습니다.정 위원장이 오늘 '내란 심판' 메시지보다는 '여당 프리미엄'과 '지역 선물 보따리'를 강조한 것도 이념보다는 실용성에 더 가치를 두는 중도 유권자들의 성향을 고려한 차원으로 분석됩니다.한편, 한병도 공동상임선대위원장은 오늘 또다시 전북을 찾았습니다.한 위원장은 오전 선대위 회의 뒤 전북 진안을 찾아 전춘성 진안군수 후보의 유세를 도왔고, 전북 완주와 전주도 차례로 찾아 유희태 완주군수 후보, 조지훈 전주시장 후보의 선거전에도 힘을 보탰습니다.전북은 민주당의 전통전 텃밭이지만 민주당에서 제명된 무소속 김관영 후보가 지사 선거에서 위협적인 흐름을 보이면서 당내 위기감이 커진 상태인데, 한 위원장은 어제도 전북을 찾았습니다.(사진=연합뉴스)