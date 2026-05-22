[날씨/XR] 연휴 첫날 약한 비…기온 점차 올라 '월요일 30도'

주말인 내일(23일)은 전국 대부분 지역에 비 소식이 있습니다.



양은 5mm 미만으로 적어서 활동하는 데 큰 불편은 없겠지만 작은 우산 하나 챙기시면 좋겠습니다.



비는 내일 오전부터 낮 사이에 내리겠고요, 오후부터는 하늘이 차츰 개겠습니다.



부처님 오신 날인 모레는 전국 하늘 대체로 맑겠는데요.



다만 연휴 마지막 날인 월요일에는 다시 하늘이 흐려지면서, 낮에 제주를 시작으로 밤에는 호남과 경남 서부에도 비가 내리겠습니다. 연휴 계획에 참고하셔야겠습니다.



날은 다시 더워지겠습니다.



서울의 낮 기온 내일은 23도로 예년 이맘때 봄 날씨가 예상되지만, 모레는 27도, 월요일에는 30도까지 크게 오르겠습니다.



그래도 이번 더위는 그리 오래 가지는 않겠고요.



화요일에 비가 내리면서 예년 수준까지 낮아지겠습니다.



이어서 위성 영상 살펴보겠습니다.



지금 중국 산둥반도 부근에 있는 이 구름대가 점차 다가오면서 밤부터 하늘이 차츰 흐려지겠습니다.



내일은 전국 하늘이 대체로 흐리겠고요, 오후부터는 차츰 맑아지겠습니다.



아침 기온은 서울이 15도, 춘천 12도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠고, 낮 기온은 서울이 23도, 강릉이 19도로 동해안 지역은 종일 선선하겠습니다.



다음 주 화요일에 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고요, 강원과 영남, 제주는 수요일까지 이어지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)