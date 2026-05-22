'한일전' 언급에 발끈…"거친 경기는 옳지 않은 표현"

수원FC를 누르고 아시아 여자 챔피언스리그 결승에 진출한 북한 내고향축구단의 리유일 감독이 기자회견에서 불편한 기색을 내비쳤습니다.



어떤 표현이 거슬렸던 걸까요?



일본 도쿄 베르디와 결승전을 하루 앞두고 열린 기자회견에서 리유일 내고향 감독이 질문을 받습니다.



[기자 : 한일전 못지않게… 내일 경기도 상당히 '거친 경기'가 될 것으로 예상되는데요.]



[리유일/내고향여자축구단 감독 : '한일전'이라는 게 무슨 소리?]



과거, '북한'이란 표현에 민감하게 반응했던 리유일 감독은 '한국과 일본'의 경기에 견줘 결승전 양상을 물은 거란 취지를 설명 들은 뒤에야 굳은 표정으로 대답을 이어갔습니다.



[리유일/내고향여자축구단 감독 : '거친 경기'라는 표현의 의미를 전 잘 모르겠습니다. 그 표현 자체가 옳지 않다고 생각합니다. 규정이 허용하는 범위 안에서 최선을 다하겠습니다.]



내고향과 도쿄 베르디의 결승전은 내일 수원에서 열립니다.



(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 강윤정)