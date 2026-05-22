나포 활동가 귀국…"여러 차례 폭행당했다"

<앵커>



이스라엘군에 나포됐던 한국인 2명이 오늘(22일) 귀국했습니다. 이들은 이스라엘군에 여러 차례 폭행당했다고 주장했고, 외교부는 이스라엘에 엄중한 인식을 전달했다고 밝혔습니다.



김혜영 기자의 보도입니다.



<기자>



팔레스타인 가자지구로 향하는 국제구호선단에 탔다가 지중해 공해상에서 이스라엘군에 나포됐던 활동가 김아현 씨와 김동현 씨가 오늘 아침 인천공항으로 귀국했습니다.



이들은 나포된 지 각각 하루, 이틀 뒤인 그제, 구금시설을 거치지 않고 바로 추방 조치됐습니다.



이들은 나포 당시 이스라엘군에게 여러 차례 폭행을 당했다고 주장했습니다.



[김동현/활동가 : 여러 차례 구타를 당하고 장시간 동안 고문과 비슷한 자세를 유지해야 했기에 지금 근육 조직이 많이 파열된 상태여서 장기 입원이 필요하다는….]



이들은 가자지구로 향한 이유에 대해 가자지구가 여전히 고립돼 있고, 많은 사람들이 기아에 시달리고 있기 때문이라고 설명했습니다.



가자지구는 지난 2023년 8월, 무력 충돌과 역내 긴장 고조로 안전 위험이 크게 높아지면서 우리 정부가 여행경보 4단계인 여행 금지 지역으로 지정한 곳입니다.



외교부는 여행 금지 원칙과 김아현 씨에 대한 여권 무효화 조치도 유지하겠단 입장이지만, 김 씨는 정부가 막더라도 가자지구에 다시 갈 계획이 있다고 말했습니다.



[김아현/활동가 : 저는 언제나, 언제나 가자지구에 갈 계획이 있어요. 가자가 해방될 때까지 해방 이후에도.]



외교부는 이스라엘군의 구타 행위가 있었단 이들의 증언을 엄중하게 인식하고 있고, 이러한 인식을 이스라엘 측에 전달했다며 사실관계 확인 결과에 따라 사안의 심각성에 부합하는 조치를 취해 나가겠다고 밝혔습니다.



주한이스라엘대사관은 폭행 여부를 묻는 SBS의 질의에 답하지 않았습니다.



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 김병직, 디자인 : 강유라, 화면제공 : 팔레스타인 해방을 위한 항해 한국본부)