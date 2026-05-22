[단독] "코인으로 대화방 거래"…커지는 '2차 피해' 우려

<앵커>



여직원 300여 명의 사진과 개인정보가 담긴 텔레그램 대화방 소유권이 가상화폐를 통해 실제로 거래된 것으로 저희 취재 결과 확인됐습니다. 철저히 개인정보를 노린 거래일 가능성이 높은 만큼 피해 직원들은 2차 피해 우려 속에 불안에 떨고 있는데, 회사 측의 대응에도 불만을 터뜨렸습니다.



이어서 손기준 기자가 단독 보도합니다.



<기자>



경매 방식으로 텔레그램 대화방과 아이디 등을 가상화폐로 사고파는 플랫폼 '프래그먼트'입니다.



SBS 취재 결과 참여자가 3천 명에 육박했던 CJ그룹 전·현직 여직원들의 정보가 담긴 Alien 대화방 소유권이 '프래그먼트'에서 지난해 두 차례 거래된 걸로 확인됐습니다.



지난해 10월 첫 번째 거래에선 '톤 코인' 1천102개가 건너갔고, 지난해 12월 두 번째 거래에서는 '톤 코인' 1천739개로 3천563달러, 우리 돈 540만 원 상당의 가상화폐가 오간 걸로 표기돼 있습니다.



전문가들은 대화방에 담겨 있던 개인정보를 노린 거래로 보이고, 이 정보들을 악용하는 보이스피싱, 딥페이크 범죄 등 2차 피해를 우려했습니다.



[김형중/국민대 차세대통신사업단 특임교수 : 파는 사람이나 사는 사람이나 '개인정보를 매개로 거래를 했다', 이렇게 생각할 수가 있는 거죠. 사진, 또 그 사람과 관련된 전화번호, 이런 것들이 통째로 유출됐기 때문에 그것을 이용해서 2차 피해를 유발시킬 수 있는….]



정보 유출 사실만으로도 불안에 떨어야 했던 피해 여직원들은, 가족사진까지 노출돼 있는 상황에서 해당 대화방이 두 차례나 거래됐다는 사실에 더 큰 두려움에 휩싸였습니다.



그룹 내부 직원 소행으로 추정되는 상황에서, 회사 측이 '사진 유출' 부분은 회사 책임이 아니란 취지로 말한 사실이 알려지며 피해자들 사이에서 불만도 터져 나왔습니다.



[B 씨 : '왜 사진에 대한 언급이 없었냐, 어떤 게 대체 맞는 거냐'고 했더니 (회사에선) 1차 유출은 아니어서 회사에서 (사진이) 유출이 된 건 아니기 때문에….]



[A 씨 : 범인이 SNS에 들어가서 (사진을) 모은 거니까 (회사에선) '자기들이 고지할 필요는 없다'라는 식인 거죠.]



CJ그룹은 2차 피해는 확인되지 않았다면서 다크웹 등 온라인 채널 모니터링을 실시하고, 피해자들에게 개별적으로 지원과 대책 등을 안내 중이라고 설명했습니다.



경찰 수사가 본격화된 가운데, 해당 대화방은 어젯밤(21일)부터 운영이 중단됐습니다.



(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 이연준)