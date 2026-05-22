남편 사진까지 버젓이…2030 여직원들 털렸다

<앵커>



CJ그룹 임직원 300여 명의 개인정보가 텔레그램을 통해 무더기로 유출돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 저희 취재진이 해당 대화방에 직접 들어가봤더니, 소속 계열사와 직급은 물론 가족 사진까지 버젓이 올라와 있었는데요. 확인 결과 유출 피해를 입은 이들은 모두 20·30대 여성 직원들이었습니다.



먼저, 김민준 기자가 보도합니다.



<기자>



CJ그룹 계열사에서 퇴직한 30대 여성 A 씨는 최근 회사로부터 개인정보가 유출됐단 연락을 받았습니다.



한 텔레그램 대화방에 본인의 사진과 이름, 연락처는 물론 재직 당시 계열사와 직급 등 자세한 정보가 노출됐다는 겁니다.



[A 씨 : 수영복 사진이나 발레복 사진이나 몸 잘 나오는 것들이랑 얼굴 잘 나온 것 (올린 것 같아요.)]



A 씨의 협조로 우리말 외계인을 뜻하는 'Alien'이라는 제목의 해당 텔레그램 단체방에 들어가봤습니다.



약 3천 명이 가입된 단체방인데 이렇다 할 대화도 없이, CJ그룹 본사와 계열사 전·현직 여직원 330여 명의 개인정보들이 빼곡했습니다.



본인뿐 아니라 남편 등 가족들 사진이 게시된 경우도 있었고, CJ대한통운, 제일제당, CJ E&M 등 어느 계열사 소속, 직급은 무엇인지, 심지어 어느 영업 지점인지도 적혀있습니다.



누군가 CJ그룹 사내망에서 전화번호를 확보한 뒤, 카카오톡 등 개인 SNS에 올려둔 프로필 사진 등을 캡쳐해 모은 걸로 추정됩니다.



[B 씨 : 내 사진이 2차 가해 영상으로 제작이 돼서 (유포될까 봐 걱정돼요). 딥페이크 영상이라든지.]



해당 대화방에 유출된 개인정보들이 올라오기 시작한 건 2023년 무렵입니다.



퇴사한 직원 정보도 예외가 아니었고,



[A 씨 : (다른 동료분은) 퇴사 전에는 한 번도 올라온 적이 없는데 퇴사하고 한 2년 돼서 올라왔더라고요.]



돌아가신 부모님과 생전에 함께 찍은 사진도 있습니다.



[C 씨 : 당연히 모자이크 처리하지 않고 올렸기 때문에 저희 엄마 얼굴까지 같이 올라가 있었습니다.]



CJ그룹이 지난 19일 회사 차원에서 경찰에 고발해 수사가 진행 중인데, 블라인드 등 익명 게시판을 중심으로 두렵다는 글들이 잇따르고 있습니다.



(영상취재 : 주범·공진구, 영상편집 : 이상민)