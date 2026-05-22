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'김건희에 로저비비에 선물' 김기현 첫 재판…"혐의 부인"

장훈경 기자
작성 2026.05.22 17:54 조회수
'김건희에 로저비비에 선물' 김기현 첫 재판…"혐의 부인"
▲ 김건희 여사에게 선거 지원 대가로 260만 원대 로저비비에 가방을 선물한 혐의로 기소된 국민의힘 김기현 의원이 22일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 첫 공판에 출석하고 있다.

김건희 여사에게 260만 원대 로저비비에 가방을 선물한 혐의로 기소된 김기현 국민의힘 의원이 첫 공판에서 혐의를 부인했습니다.

서울중앙지법 형사합의22부(조형우 부장판사)는 오늘(22일) 김 의원과 배우자 이 모 씨의 청탁금지법 위반 혐의 사건 첫 공판을 열었습니다.

김 의원 부부를 대리하는 변호인은 앞선 공판준비기일에서와 마찬가지로 "김 의원에 대한 공소사실을 전부 부인한다"고 말했습니다.

김 의원의 배우자 이 씨에 대해서도 "제3자를 통해 가방을 제공한 사실은 있으나 직무와는 관련이 없고 인사 차원이었다"며 혐의를 부인했습니다.

다만, 가방을 전달한 제3자의 신원을 묻는 재판부 질문에 이 씨는 "오래전 일이라 잘 기억나지 않는다"고 답했습니다.

김 의원 부부 측은 민중기 특별검사팀이 가방 전달 시점으로 특정한 2023년 3월 17일 당시 이 씨와 김 의원이 일정상 만날 수 없었다고 주장했습니다.

변호인은 "특검은 가방 전달 당일 이 씨가 국회를 방문했고, 김 의원도 있었다는 점을 근거로 두 사람이 만났다고 판단해 기소했다"며 "하지만 차량 출입 기록과 CCTV를 보면 두 사람의 동선은 겹칠 수 없다"고 말했습니다.

또 특검팀이 압수수색 영장에 기재된 범위를 벗어나 수색하는 과정에서 가방을 발견했다면서 위법수집증거에 해당한다고 주장했습니다.

사건 자체가 김건희특검법상 수사 대상이 아니라는 주장도 했습니다.

김 의원은 "특검법은 김 여사가 금품을 수수했다는 의혹에 대한 것"이라며 "김 여사가 처벌 대상이 아니라면 수사 대상에 해당하지 않는다"고 직접 말했습니다.

재판부는 "이 사건의 쟁점은 위법수집증거 여부와 가방 제공이 당 대표 선출과 관련해 직무 관련성이 있는지 여부"라고 정리했습니다.

김 의원 부부는 2023년 3월 8일 이뤄진 국민의힘 당대표 선거에서 통일교 신도들을 동원해 지원해준 대가로 같은 달 17일 김 여사에게 로저비비에 클러치백을 제공한 혐의를 받습니다.

(사진=연합뉴스)
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