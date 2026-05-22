[자막뉴스] "스벅 구매 내역 싹 다 보고해"…'구매자 징계' 논란에 "이렇게까지"

스타벅스코리아의 5·18 '탱크데이' 이벤트로 관가 전반에 스타벅스 '불매 움직임'이 퍼진 가운데 최근 법무부가 대검찰청에 스타벅스 상품 구매 내역을 보고하라고 지시한 것으로 확인됐습니다.



법무부 검찰과는 최근 대검에 '올해 1월부터 현재까지 대검 예산으로 스타벅스 상품을 구입한 내역을 보고하라'고 지시한 걸로 전해집니다.



단순 커피 구매는 제외하고 스타벅스 텀블러나 상품권, 기프티콘 등 제품을 구매했을 경우 내역을 요청했다고 알려졌습니다.



이 사실이 알려지면서 상품 구매자를 징계하려는 것 아니냐는 의혹이 제기되기도 했습니다.



논란이 커지자 법무부는 진화에 나섰습니다.



언론 공지를 통해 "최근 논란이 되는 특정 커피 브랜드와 관련해 해당 상품을 활용한 설문조사, 공모전, 이벤트 등의 현황을 점검하도록 대검에 지시한 것"이라며 "해당 상품 구매자에게 징계 등 조치를 염두에 두고 있다는 것은 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔습니다.



관가의 스타벅스 불매 움직임은 이뿐만이 아닙니다.



윤호중 행정안전부 장관은 어제 "민주주의의 역사와 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 상품은 제공하지 않겠다"고 사실상 불매를 선언했고, 권오을 국가보훈부 장관 역시 어제 "5·18 탱크데이 이벤트로 물의를 빚은 스타벅스 코리아에 국가보훈부 장관으로서 깊은 유감과 엄중한 우려를 표명한다"고 밝혔습니다.



스타벅스에 대한 잇따른 행정 부처의 내부 단속 움직임을 두고 일각에선 단속이 과하다는 지적도 나오고 있습니다.



스타벅스코리아의 '탱크데이' 이벤트는 다신 있어서는 안 될 명백히 잘못된 행사지만, 공공기관에서 개인의 소비까지 일일이 관여하는 건 자율성 침해 소지가 있다는 겁니다.



국민의힘 박성훈 수석대변인은 오늘 국회에서 기자들을 만나 "국민 세금으로 운영하는 행정기관이 특정 민간 기업을 겨냥해 개입하는 것은 매우 부적절하다"고 말했습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부, 화면출처 : 윤호중 장관 페이스북·권오을 장관 페이스북)