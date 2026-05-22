KCC 우승 주역 송교창, 해외 진출 도전…임의탈퇴 절차

▲ 부산 KCC 송교창

프로농구 부산 KCC 우승에 이바지한 송교창(29)이 해외 진출에 도전합니다.KCC 구단은 송교창의 해외 진출을 위해 임의탈퇴 공시를 한다고 오늘(22일) 밝혔습니다.구단은 "송교창 선수의 해외 진출 의사를 존중한다"면서 "선수와 충분한 논의를 거쳐 해외 무대 도전에 대한 의지를 확인했으며, 선수의 성장과 새로운 커리어 도전을 존중하는 차원에서 해외 진출 절차에 협조하기로 결정했다"고 설명했습니다.송교창은 일본 B. 리그 진출을 고려하는 것으로 전해졌습니다.송교창은 2015년 드래프트에서 1라운드 3순위로 KCC에 입단, 이 구단에서만 11년을 뛰었습니다.2025-2026시즌엔 정규리그 34경기에 출전해 29분 23초를 뛰며 10.8점 4.6리바운드 3.0어시스트를 기록했습니다.플레이오프에서도 맹활약해 팀의 통산 7번째 챔피언결정전 우승에 기여했습니다.구단은 "송교창 선수는 헌신적인 플레이와 성실함을 바탕으로 팀을 위해 최선을 다해왔다"면서 "새로운 무대에 도전하고자 하는 의지를 존중하며 해외에서도 좋은 활약을 펼치길 진심으로 응원한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)