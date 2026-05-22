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국해성 등 9명, 트라이아웃서 중국 프로야구 상하이에 지명

전영민 기자
작성 2026.05.22 17:01 조회수
국해성 등 9명, 트라이아웃서 중국 프로야구 상하이에 지명
▲ 국해성

국해성 등 한국프로야구와 아마추어 출신 선수 9명이 중국프로야구에서 새로 도전합니다.

CPB 중국프로야구 측은 지난 11∼12일 경남 밀양 선샤인 스포츠파크 야구장에서 우리나라 선수 트라이아웃을 진행했다고 오늘(22일) 알렸습니다.

CPB 한국 대표 측에 따르면, 180명이 지원해 서류를 통과한 60명이 실전 테스트 위주의 트라이아웃에서 기량을 검증받았습니다.

트라이아웃 후 오도영(전 군산상일고)과 강매성(전 SSG 랜더스·이상 투수), 김준상(내야수·NC 다이노스) 셋이 상하이 드래건스 구단의 우선 계약 대상으로 뽑혔습니다.

이어 국해성(외야수·전 롯데 자이언츠) 등 프로 출신 4명을 포함해 6명이 추가로 상하이의 부름을 받았습니다.

중국프로야구 상하이 구단에 지명된 선수들

트라이아웃에서 선발된 선수들은 상하이 구단과 계약 조건 등을 조율할 예정입니다.

CPB 중국프로야구는 2025년 말 출범한 신생리그로 올해 1∼2월 상하이 드래건스, 선전 블루삭스, 푸저우 시나이츠, 샤먼 돌핀스 4개 팀이 윈터리그를 치렀습니다.

상하이의 초대 감독은 '대성 불패' 구대성이었으며, 윈터리그 종료 후 김용달 감독이 지휘봉을 이어받았습니다.

서머리그는 두 팀이 추가로 가세해 8∼9월에 열리며, 올 연말 윈터리그는 8개 팀 체제로 치러질 것이라고 CPB 중국프로야구 최해웅 한국 대표가 전했습니다.

(사진=중국프로야구 한국대표 최해웅 씨 제공, 연합뉴스, 게티이미지)
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