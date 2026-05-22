"수배자다" 경찰 대신 하늘에서 몰래…30분 만에 검거

▲ 지난 17일 세종시에서 드론이 촬영한 범인 검거 장면

인공지능(AI) 드론이 실종자 수색이나 인파 관리뿐만 아니라 수배자 검거에도 활용되고 있습니다.오늘(22일) 세종경찰청에 따르면 지난 17일 사기 혐의로 4건의 수배가 걸려 있는 A 씨가 세종시 인근에서 차량을 이용해 이동한다는 제보가 접수됐습니다.세종경찰청 광역예방순찰대는 AI 드론으로 항공 수색을 벌여 30분 만에 A 씨를 검거했습니다.해당 드론에는 자동으로 차량 이동 경로를 따라가는 추적 기능이 탑재돼 있습니다.드론으로 뒤를 쫓을 경우 수배자에게 수사관이 노출되지 않는 장점이 있다고 경찰은 전했습니다.A 씨는 전국을 돌며 의류 판매 사기 행각을 벌인 혐의를 받는 것으로 전해졌습니다.지난달 출범한 세종경찰청 드론팀은 어린이날 행사 등 다중 운집 현장에서 인파 밀집 관리와 실종자 수색 등 활동도 하고 있습니다.김홍근 세종경찰청장은 "드론을 활용한 '스마트 치안' 활동이 범죄 예방과 신속한 검거에 큰 역할을 하고 있다"고 말했습니다.(사진=세종경찰청 제공, 연합뉴스)