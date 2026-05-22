오픈AI, 80년 수학 난제 해결…"AI 자율로 핵심 난제 푼 첫 사례"

▲ 격자 형태 점 배치

챗GPT 개발사인 오픈AI가 자사 인공지능(AI) 모델로 약 80년 동안 풀리지 않았던 유명 수학 난제를 해결했다고 밝혔습니다.오픈AI는 현지시간 20일, "AI가 스스로 중요한 미해결 수학 문제를 해결한 첫 사례"라고 설명했습니다.문제가 된 난제는 헝가리 출신 수학자 폴 에르되시가 1946년 제시한 '평면 단위 거리 문제'입니다.이 문제는 쉽게 말해, 평면 위에 여러 개의 점을 찍었을 때 '정확히 같은 거리'에 있는 점의 쌍을 가장 많이 만들 수 있는 배치를 찾는 겁니다.예를 들어 점 9개를 한 줄로 놓으면 1칸 간격의 점 쌍은 8개밖에 나오지 않습니다.하지만 3×3 정사각형 격자 모양으로 배치하면 12개까지 늘어납니다.수학자들은 오랫동안 "격자 형태가 가장 효율적인 배치일 것"이라고 믿어왔습니다.하지만 오픈AI의 AI 모델은 이 예상이 틀렸음을 증명하는 새로운 해답을 찾아냈습니다.오픈AI 연구진은 범용 AI 모델에 이 문제를 던졌고, AI는 기존 격자보다 더 많은 점 쌍을 만들 수 있는 새로운 구조를 제시했습니다.오픈AI에 따르면 AI는 단순한 2차원 격자가 아니라, 더 복잡한 고차원 구조를 만든 뒤 이를 평면에 투영하는 방식으로 기존 한계를 넘어섰습니다.회사 측은 외부 수학자들과 함께 검증한 결과 AI의 증명이 올바르다는 점을 확인했다고 밝혔습니다.논문은 총 18쪽 분량으로 정리돼 공개됐으며, AI에 입력한 질문과 AI가 작성한 원본 풀이도 함께 담겼습니다.이번 연구는 수학 전용 AI가 아니라 일반 추론용 대규모 언어모델, 즉 챗GPT 계열 기술을 활용해 이뤄졌다는 점에서도 주목을 받고 있습니다.수학계 반응도 뜨겁습니다.필즈상 수상자인 티머시 가워스 케임브리지대 교수는 "AI가 단순한 문제가 아니라 매우 유명한 미해결 문제를 해결한 첫 사례"라고 평가했습니다.전문가들은 AI의 가장 큰 장점으로 '지치지 않는 반복 계산과 탐구 능력'을 꼽았습니다.사람이라면 중간에 포기했을 복잡한 계산을 AI는 끝까지 밀어붙였고, 결국 새로운 수학 구조를 발견했다는 분석입니다.다만 전문가들은 인간 수학자의 역할도 여전히 중요하다고 강조했습니다.실제로 AI가 만든 첫 증명은 인간 연구자들이 다시 다듬고 설명을 보완해 학술 논문 형태로 완성됐습니다.이번 결과를 바탕으로 후속 연구도 이어지고 있습니다.윌 사윈 프린스턴대 교수는 AI가 제시한 결과를 더 정교하게 발전시킨 연구를 발표할 예정입니다.(사진=오픈AI 홈페이지 캡처, 연합뉴스)