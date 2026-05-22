권은빈, 10년 몸담은 큐브 떠난다…연예계 활동 은퇴 수순?

그룹 CLC 출신 배우 권은빈이 큐브엔터테인먼트와의 10년 동행을 마무리했다.



큐브엔터테인먼트는 22일 공식 SNS를 통해 "당사는 소속 아티스트 권은빈과 오랜 논의 끝에 전속계약을 종료하게 됐다"고 밝혔다.



소속사는 "권은빈은 지난 2016년 CLC의 멤버로 데뷔해 2018년부터는 배우의 길에 새롭게 도전해 작품마다 진정성 있는 연기로 배우로서의 스펙트럼을 넓혀왔다. 10년간 당사와 함께하며 큐브엔터테인먼트를 대표하는 아티스트로 활동해 온 권은빈의 노고에 깊이 감사드린다. 새로운 길을 걸어가게 될 권은빈의 앞날을 진심으로 응원하겠다"고 덧붙였다.



권은빈 역시 최근 인터넷 문서 아카이브 사이트 측에 자신의 문서 삭제를 요청한 사실이 알려지며 소속사 이적이 아닌 연예계 활동 정리를 하려는 것이 아니냐는 추측이 낳았다.



공개된 삭제 요청문에서 권은빈은 "현재 저는 사실상 연예계 활동을 중단한 상태이며, 네이버 프로필 등 공개 프로필 또한 모두 내린 상황"이라며 "앞으로는 일반인의 삶으로 돌아가 조용히 지내고자 한다"고 기록한 사실이 전해졌다.



사진=백승철 기자







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)