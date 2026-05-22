'독감 사망 교사' 사직서 위조한 유치원 원장 '사문서위조' 혐의 송치

▲ 숨진 유치원 교사가 생전 지인과 나눈 메시지

경기 부천의 한 사립유치원에서 독감으로 고열에 시달리면서도 계속 출근하다 숨진 교사의 사직서를 위조한 혐의를 받는 유치원 원장이 검찰에 넘겨졌습니다.부천 원미경찰서는 숨진 20대 교사가 다닌 유치원 원장 A 씨를 사문서위조 및 행사 혐의로 검찰에 송치했다고 오늘(22일) 밝혔습니다.A 씨는 숨진 교사 B 씨의 사직서를 위조해 부천교육지원청에 제출한 혐의를 받고 있습니다.해당 사직서에 적힌 사직일은 지난 2월 10일 자로, B 씨가 숨지기 나흘 전이었습니다.당시 B 씨는 중환자실에서 치료를 받고 있어 사직서를 작성할 수 없는 상태였던 것으로 파악됐습니다.경찰 조사에서 A 씨는 혐의를 인정한 것으로 알려졌습니다.앞서 부천교육지원청은 유족의 사직서 위조 의혹 제기에 따라 지난 3월 수사를 의뢰했고, 광주지역 교육사회단체도 A 씨를 경찰에 고발했습니다.수사에 착수한 경찰은 해당 유치원을 압수수색하고 B 씨의 근무기록부 등 관련 서류를 확보한 것으로 알려졌습니다.다만 경찰은 위계에 의한 공무집행 방해 혐의에 대해서는 유사 판례와 법리를 검토한 결과 혐의가 인정되지 않는다고 판단해 불송치 결정을 내렸습니다.B 씨는 지난 1월 27일 B형 독감 판정을 받은 이후에도 사흘간 출근했고 이후 증상이 악화해 병원에서 치료받다가 지난 2월 14일 숨졌습니다.(사진=전국교직원노동조합 제공, 연합뉴스)