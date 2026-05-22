뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'독감 사망 교사' 사직서 위조한 유치원 원장 '사문서위조' 혐의 송치

김규리 기자
작성 2026.05.22 16:46 조회수
'독감 사망 교사' 사직서 위조한 유치원 원장 '사문서위조' 혐의 송치
▲ 숨진 유치원 교사가 생전 지인과 나눈 메시지

경기 부천의 한 사립유치원에서 독감으로 고열에 시달리면서도 계속 출근하다 숨진 교사의 사직서를 위조한 혐의를 받는 유치원 원장이 검찰에 넘겨졌습니다.

부천 원미경찰서는 숨진 20대 교사가 다닌 유치원 원장 A 씨를 사문서위조 및 행사 혐의로 검찰에 송치했다고 오늘(22일) 밝혔습니다.

A 씨는 숨진 교사 B 씨의 사직서를 위조해 부천교육지원청에 제출한 혐의를 받고 있습니다.

해당 사직서에 적힌 사직일은 지난 2월 10일 자로, B 씨가 숨지기 나흘 전이었습니다.

당시 B 씨는 중환자실에서 치료를 받고 있어 사직서를 작성할 수 없는 상태였던 것으로 파악됐습니다.

경찰 조사에서 A 씨는 혐의를 인정한 것으로 알려졌습니다.

앞서 부천교육지원청은 유족의 사직서 위조 의혹 제기에 따라 지난 3월 수사를 의뢰했고, 광주지역 교육사회단체도 A 씨를 경찰에 고발했습니다.

수사에 착수한 경찰은 해당 유치원을 압수수색하고 B 씨의 근무기록부 등 관련 서류를 확보한 것으로 알려졌습니다.

다만 경찰은 위계에 의한 공무집행 방해 혐의에 대해서는 유사 판례와 법리를 검토한 결과 혐의가 인정되지 않는다고 판단해 불송치 결정을 내렸습니다.

B 씨는 지난 1월 27일 B형 독감 판정을 받은 이후에도 사흘간 출근했고 이후 증상이 악화해 병원에서 치료받다가 지난 2월 14일 숨졌습니다.

(사진=전국교직원노동조합 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김규리 기자 사진
김규리 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지