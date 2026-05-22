장동주 "2년 전 모습 되찾겠다"…충격 영상 게재 후 연락두절

배우 장동주가 충격적인 영상을 소셜 미디어에 남기고 연락이 두절돼 우려를 낳고 있다.



장동주는 22일 자신의 SNS에 충격적인 영상을 게재한 뒤 "나 자신과 수천 번도 넘게 지키지 않은 약속, 가족과 친구, 지인, 동료들에게도 지키지 못했던 약속들이 있었다."면서 "마지막으로 아버지와 새끼손가락 걸고 했던 지키지 못한 약속이 있다. 이 위기를 기회로 삼아 2년 전 원래 내 모습을 반드시 찾겠다. 정신 차리자. 지금이 마지막 기회"라고 적었다.



이와 관련해 장동주는 "누군가를 위협하거나 극단적인 선택을 암시하기 위한 행동이 아니다"라며 "스스로의 잘못된 삶에 대한 다짐을 뇌에 새기고자 올린 영상"이라고 밝혔다. 이어 "현재 가족들과 함께 치료와 회복을 위한 도움을 받으며 마음을 다잡고 있다"고 덧붙이기도 했다.



이후 장동주에게 연락을 시도했지만 닿지 않고 있는 상태로 알려졌다.



앞서 장동주는 지난 15일 자신의 SNS를 통해 "오늘을 마지막으로 배우 장동주로서의 삶을 내려놓으려 한다"며 돌연 은퇴를 선언했으며, 소속사 매니지먼트 W는 "은퇴 발표는 당사와 어떠한 사전 논의나 협의 없이 배우 본인의 일방적인 판단으로 이뤄진 사안"이라며 "배우와의 신뢰 관계가 사실상 회복 불가능한 수준에 이르렀다고 판단하고 있으며 향후 전속계약 관계 유지 여부를 포함한 모든 사항을 신중히 검토할 예정"이라고 덧붙였다.



이후 진행한 라이브 방송에서는 장동주는 "약 40억 원의 채무 가운데 30억 원 이상을 갚았고 현재 7~8억 원 정도의 빚이 남아 있다"며 경제적 어려움을 직접 고백했다. 그는 "매일 이어지는 채무 압박 속에서 정상적인 배우 활동이 어렵다고 판단했다"며 "파산 신청 없이 끝까지 빚을 갚겠다"고 말했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)