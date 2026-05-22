삼전 투표 시작…'100배' 성과급 격차에 부결 운동

삼성전자 노사가 2026년 임금협상 잠정합의안을 도출한 가운데, 이를 최종 확정하기 위한 조합원 찬반투표가 오늘(22일) 시작됐습니다.



투표는 오는 27일 오전 10시까지 진행되며, 의결권이 있는 조합원 과반수가 참여해 과반이 찬성하면 잠정합의안은 최종 가결됩니다.



반면 과반의 찬성을 얻지 못하면 잠정합의안은 부결되고 노사는 다시 협상해야 합니다.



지난 20일 도출된 잠정합의안에는 반도체 부문 특별경영성과급 신설과 주택자금 대출제도 도입, 평균 임금 6.2% 인상 등의 내용이 포함됐습니다.



이에 따라 디바이스솔루션(DS) 부문 직원들은 기존 성과급인 OPI와 특별경영성과급을 더해 수억 원대의 성과급을 받을 것으로 예상됩니다.



영업이익 10.5%를 재원으로 하는 반도체 특별경영성과급과 최대 연봉 50%를 지급하는 기존 OPI를 더하면 메모리사업부는 6억원을, 시스템LSI와 파운드리 등 비메모리 직원은 약 2억1천만원을 수령 가능합니다.



반면 스마트폰과 가전 등을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문 직원들은 성과급 없이 600만 원 상당의 자사주만 받을 가능성이 커 부문 간 격차 논란이 일고 있습니다.



이러한 성과급 격차를 두고 DX 부문 직원들을 중심으로 부결 운동이 시작됐습니다.



이호석 전국삼성전자노동조합 수원지부장은 기자회견을 열고 "DX 직원들은 어제부로 이번 잠정 타결안 투표에 대한 부결 운동을 정식으로 시작했다"며 "메모리 사업부가 아닌 반도체 내 다른 사업부와도 연대를 해서 분명히 부결되도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔습니다.



부결 움직임과 함께 노조 간 갈등도 불거졌습니다.



초기업노동조합은 오늘 오전 동행노조 측에 "이번 잠정합의안은 동행노조가 공동교섭단 소속 지위를 상실한 이후 체결된 것"이라며 동행노조 조합원들은 찬반투표 대상이 아니라고 전했습니다.



이에 대해 동행노조는 초기업노조가 기존에 투표권을 존중하겠다고 했다가, 동행노조 가입자가 급증하자 입장을 바꿨다고 주장했습니다.



동행노조는 초기업노조의 결정과 무관하게 독자적으로 찬반투표를 진행하겠다는 방침입니다.



최승호 초기업노조 위원장은 "찬반투표가 부결된다면 2026년 교섭은 나머지 집행부에 위임하고 재신임 투표를 진행하겠다"고 설명했습니다.



만약 이번 합의안이 부결될 경우 삼성전자는 다시 파업 가능권으로 재진입할 전망입니다.