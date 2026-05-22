경찰, '탱크데이' 논란 정용진 수사 속도…재배당 하루만 고발인 조사

▲ 정용진 신세계그룹 회장

경찰이 스타벅스 '탱크데이' 프로모션 논란으로 고발당한 정용진 신세계그룹 회장에 대한 수사에 속도를 내고 있습니다.서울청 공공범죄수사대는 오늘(22일) 오후 서민민생대책위원회(서민위) 김순환 사무총장을 마포청사로 불러 고발 경위 등을 조사하고 있다고 밝혔습니다.김 사무총장은 지난 20일 정 회장과 손정현 전 대표를 모욕과 명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고발했습니다.김 사무총장은 스타벅스코리아가 5·18민주화운동 46주년 당일 '탱크 텀블러 시리즈'를 판매하면서 '탱크데이', '책상에 탁!' 등의 홍보 문구를 사용해 민주화운동 유족과 광주시민 등을 모욕하고 명예를 훼손했다는 취지의 고발장을 제출했습니다.스타벅스코리아의 최대 주주인 정 회장은 관리 감독을 소홀히 한 책임이 있다는 취지로 고발당했습니다.기존에 사건을 배당받았던 강남서는 오는 29일 고발인 조사를 진행할 예정으로 알려졌는데 서울청은 사건 재배당 뒤 고발인 조사 일정을 일주일 앞당겨 재배당 하루 만인 오늘 김 사무총장을 불렀습니다.