군, 직충돌 요격드론 신속개발…중형 자폭 드론 위협 대응

▲ 대드론 하드킬 근접방호체계 운용개념도

방위사업청이 현대전의 양상을 바꾸고 있는 중형 자폭드론 위협에 대응하기 위해 직충돌 방식의 전용 요격드론을 신속시범사업으로 개발한다고 오늘(22일) 밝혔습니다.이번에 개발되는 무기체계는 '대드론 하드킬 근접방호체계'로, 저고도 대공방어체계를 우회해 침투하는 적의 중형 자폭드론에 대응하는 수단입니다.적의 자폭드론이 아군 방호목표에 일정 거리 이내로 접근하면 요격드론이 적외선 열추적 탐색기로 포착한 뒤 직충돌 방식으로 요격하는 개념입니다.요격 성공 여부는 전자광학·적외선 장비를 활용해 확인하고, 실패할 경우 다른 요격드론으로 재요격을 수행하게 됩니다.국방과학연구소 ADD 부설 국방신속획득기술연구원이 총 170억 원을 투자해 2년간 연구개발에 나섭니다.개발된 시제품이 성능입증시험을 통해 군 활용성이 인정되면 긴급소요 제기 등의 절차를 거쳐 후속 사업 추진 여부가 결정됩니다.신속시범사업은 소요가 결정되지 않은 신기술 적용 무기체계를 신속하게 연구·개발한 뒤 군에서 시범 운용을 통해 성능을 검증하도록 하는 사업입니다.민간의 신기술을 빠르게 국방 분야에 적용하려는 것이 목적입니다.윤창문 방위사업청 국방기술개발보호국장은 "직충돌 요격드론은 향후 후방지역의 사령부, 비행단, 미사일 기지, 발전소, 항만 등의 방호를 위한 새로운 대응 수단이 될 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔습니다.이어 "고가의 미사일을 대체할 수 있는, 비용이 효율적인 방어체계로 발전할 경우 국방예산 절감과 방호능력 강화에도 기여할 수 있을 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)