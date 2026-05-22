박홍근, 고유가 지원금 지급 점검…"서민부담 완화 예산에 반영"

▲ 박홍근 기획예산처 장관이 지난 18일 광주 동구 국립아시아문화전당을 방문해 지역 예술인 간담회를 주재하고 있다.

박홍근 기획예산처 장관은 22일 서울 양천구 신월1동 주민센터를 방문해 고유가 피해지원금 2차 지급 상황을 점검했습니다.박 장관은 선불카드 물량 등 고유가 피해지원금 신청·접수 창구 상황을 확인하고, 국민들이 불편함을 겪지 않도록 해달라고 공무원들에게 당부했습니다.박 장관은 "지원금 지급 대상이 아니라고 통보받은 국민이 이의를 신청하면 최근 소득·재산 변동을 신속하게 건강보험료에 반영해 국민이 유리한 방향으로 기준을 적용하겠다"고 밝혔습니다.그러면서 "고유가·고물가 등으로 경제와 민생이 어려운 상황에서 국민의 부담을 경감하는 것이 재정의 당연한 역할"이라고 강조했습니다.박 장관은 지방 선거 준비와 고유가 피해지원금 업무를 동시에 수행하는 현장 공무원들도 격려했습니다.박 장관은 "담당 직원들의 사기를 진작하기 위해 시간외근무수당 상한 예외를 위한 공문을 시행했다"며 "성과가 우수한 지방정부에는 특별교부세 인센티브와 포상 지급 등 추가적인 지원방안을 관계부처와 마련할 것"이라고 말했습니다.박 장관은 이후 인근 신영시장으로 이동해 간담회를 열고 지역 상인, 주민들의 어려움을 청취했습니다.그는 "고유가 피해지원금이 자영업자의 실질적인 부담을 덜고, 지역 상권에 활기를 불어넣을 것"이라며 "영세 자영업자와 서민 부담 완화를 지원하는 예산을 2027년 예산안에 반영할 것"이라고 강조했습니다.(사진=기획예산처 제공, 연합뉴스)