[여담야담] '부산 북갑' 누가 40% 넘길까‥박민식 지지율 갇힌 이유는?

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 한민수 더불어민주당 의원, 김소희 국민의힘 국회의원, 양만희 SBS 논설위원

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● 부산 북갑, 갈수록 '후끈'



한민수 / 더불어민주당 의원

"단일화 못 하겠다고 삭발하는 것 처음 봐…북갑 보수 단일화 물 건너가"

"박민식·한동훈, 지금이라도 공약 놓고 경쟁해야"



김소희 / 국민의힘 의원

"국힘 지도부 북갑 총출동이 박민식 지지도 박스권에 가둔 원인"

"장동혁, 내부 분열의 메시지…박민식 후보에 도움 안 돼"

"하정우, 전재수 지지율 흡수 못 하는 상황…30%대 머무를 듯"



양만희 / SBS 논설위원

"'친윤' 평가 박수영까지 지도부 '특단의 조치' 요구"

"한동훈, 표를 통한 단일화 모색할 수밖에 없는 상황"



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