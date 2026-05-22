[똑소리E] 스페이스X, 지상 최대 IPO 시작됐다…일론 머스크가 전 세계 돈 빨아들이는 방법

스페이스X가 마침내 베일을 벗었습니다. 한국 시간으로 21일 새벽, 인류의 '우주 비즈니스'를 사실상 독점하고 있는 기업의 속사정을 낱낱이 담은 투자설명서가 전격 공개되며 IPO 절차에 돌입한 겁니다.



스페이스X는 일론 머스크라는 '우리 시대 최고의 문제적 혁신가'의 응축된 꿈입니다. "우주로 가는 로켓을 한 번 쓰고 버리지 않고 두고두고 다시 쓴다"는 일대 혁신으로, 머스크는 인류 역사상 최초로 우주를 '돈이 되는 공간'으로 탈바꿈시켰습니다. 일론 머스크가 성공시킨 '재사용 로켓'은 단 몇 년 만에 지구 주위가 온통 일론 머스크의 1만 개 넘는 인공별(위성)들로 뒤덮이게 만들었습니다. 그 인공별들이 '스타링크'라는 위성 무선 인터넷 서비스가 돼서 이제 전 지구 영역을 커버하며 연간 17조 원 수준의 매출을 일으키고 있습니다. 돈이 다가 아닙니다. 러-우 전장부터 이란의 시위 현장까지, 스타링크는 혁신적 테크놀로지가 권력도 제도도 이겨버릴 수 있다는 것을 보여줬습니다. 일론 머스크라는 사람의 '과도한 영향력'에도 불안감이 피어오르기 시작했습니다. 그런데 이것은 '일론 머스크 유니버스'의 시작일 뿐이라는 겁니다. 스페이스X가 오는 6월 12일 증시 역사상 가장 압도적인 규모의 IPO에 성공한다면, '머스크 유니버스'의 추진체에도 불이 붙게 될 것입니다. 지구에서는 아무래도 답이 안 나오는 AI 데이터센터들을 우주에 짓겠다. 결국 화성에 '어나더 레벨'의 전력 문명까지 건설하겠다. 그런데 이처럼 원대한 꿈을 실은 추진체는 과연 어디까지 날아갈 수 있는 걸까요?



상장에 앞서 xAI와 합병한 스페이스X의 기업 가치는 이미 1조 2천 5백억 달러 규모. 최근 주가 급등으로 이제 시가총액 1조 달러를 갓 넘긴 삼성전자마저 가볍게 따돌린 '증시 신인'의 등장입니다. 티커 SPCX, 시장은 나스닥. 나스닥은 관련 규정까지 바꿔가며 스페이스X 유치에 공을 들여 NYSE를 제쳤습니다. 스페이스X가 이번 공모를 통해 조달하려는 자금 규모는 750억 달러 정도. 성공한다면, 역사상 최대 규모였던 사우디의 국영 석유 회사 아람코의 상장 기록을 두 배 이상 뛰어넘는 수치입니다. 미국 IPO 시장의 연간 전체 규모를 큰 폭으로 추월하는 수준이고요. 하늘에서 갑자기 돈이 우수수 떨어지지 않는 한, 다른 어딘가에서 이 IPO에 참여하기 위한 돈들이 빠져나와야겠죠. 스페이스X가 지금 시장의 돈을 진공청소기처럼 빨아들이는 거대한 블랙홀이 될 수 있다는 전망도 나오는 이윱니다.



그런데 이렇게 전 세계 유동성에 일시에 '진공 흡입구'를 들이댈 것으로 보이는 스페이스X는 일론 머스크가 85%의 의결권을 가지게 됩니다. 말이 상장사지, 그냥 '개인 회사'입니다. 게다가 "나를 해임하는 건 당연히 안 되고, 주주들은 불만이 있어도 회사에 중재 외에 다른 법적 액션은 취할 수 없다." 철통 같은 경영권 방어 장치들을 겹겹이 챙겨놨습니다. 사실 공모 규모가 엄청나긴 한데, 이번 공모로 추가될 지분은 기존 스페이스X 가치의 6% 수준에 그칩니다. 게다가 21일 새벽 공개된 스페이스X 투자설명서를 보니, "우주 AI 개발, 사실 어려움이 많아요. 아직 증명되지 않은 기술로 하는 거라서 실현되기 어려울지도 몰라요."라고 적어놨네요? 이거... 21세기 최대의 기회 맞을까요? '우주 골드러시'에 내가 초기 지분 갖게 되는 것 맞는 건가요?



'안 될 지도 몰라. 그리고 너는 참견도 하지 마. 돈만 내. 그러면 내가 열심히 해서 너를 화성에 데려다 줄게. 안 될 수도 있지만, 안 해 보면 무조건 안 되는 거니까 일단 네가 보태준 돈으로 내가 한 번 해볼게.' 자신의 꿈 하나로 온세상 사람들을 이렇게 들었다 놨다 할 수 있는 매력남, 정말이지 지금 지구인 중에선 일론 머스크 한 명 뿐일 겁니다. 감탄이 절로 나옵니다. 하지만 한 명의 투자자로선 좀 냉정하게 생각해 볼 때이기도 합니다.



내가 투자를 하든 안 하든 어쨌든 역사적인 IPO가 될 스페이스X의 상장 A to Z. <똑소리E>에서 권애리 기자가 똑!소리 나게 분석해 드립니다.



1. 시작

2. '머스크의 우주 비전' 스페이스X가 왔는데요..

3. "우주 가즈아!" 근데 이제.. 33번 재사용을 곁들인

4. "이거 없으면 전쟁도 못 해요" 지구를 포위한 스타링크

5. "지구 반값으로 AI 굽는 법, 머스크 형이 아르켜줄게~"

6. "어차피 '꿈' 아닌가?" 스페이스X, 투자 할? 말?



(취재 : 권애리, 촬영 : 박우진·차승환, 구성 : 김은지, 편집 : 채지원, 디자인 : 채지우, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)