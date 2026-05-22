"공약실천 TF"·"내로남불 심판"…선거운동 이틀째 총력전

<앵커>



6·3 지방선거 공식 선거운동 둘째 날인 오늘(22일), 민주당 지도부는 충북을 찾아서 예산 지원을 약속하고, 공약실천단도 꾸리겠다며 집권 여당의 장점을 들어 지지를 호소했습니다. 국민의힘 지도부는 민주당 후보들을 둘러싼 여러 논란 등을 거론하며 유권자들이 표로 심판해 달라고 역설했습니다.



박찬범 기자의 보도입니다.



<기자>



충북 청주시에 있는 SK 하이닉스 앞 출근 인사로 지원 유세를 시작한 정청래 민주당 대표.



청주에서 중앙선거대책위원회 회의를 주재했습니다.



정 대표는 충북이 움직인다면 대한민국이 바뀐다며, 강릉과 충북, 목포를 잇는 강호축 철도망 사업 등 충북 지원을 아끼지 않겠다고 강조했습니다.



[정청래/민주당 대표 : '공약실천 TF'를 즉각 구성해서 법과 제도, 예산을 정비하고 지원하도록 하겠습니다.]



정 대표는 오후에는 강릉과 동해를 찾아 우상호 강원지사 후보를 지원하고, 한병도 원내대표는 전북을 돌며 민주당 후보들에 대한 지지를 호소했습니다.



장동혁 대표는 오늘 첫 일정으로 여의도 중앙당사에서 중앙선거대책위원회 회의를 열었습니다.



장 대표는 민주당 광역 단체장과 국회의원 후보들을 둘러싼 여러 논란들을 상기시키며 비판 수위를 한층 끌어올렸는데, 민주당 전재수 부산시장 후보와 김용남 경기 평택을 국회의원 후보의 보좌진 갑질 논란 등을 두고 '갑질 자격증 보유자'라고 비꼬았습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 민주당의 갑질과 내로남불, 이번 선거에서 확실하게 심판해야 합니다.]



장 대표는 오후에는 경기 안양 등을 돌며 수도권 민심 챙기기에 나섰고, 송언석 원내대표는 울산을 찾아 국민의힘 후보들에 대한 지원 사격에 나섰습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이승희)