이 대통령 "AI에 의한 일자리 대체 화두…ILO 역할 기대"

▲ 이재명 대통령이 22일 청와대에서 질베르 웅보 국제노동기구(ILO) 사무총장과 접견에 앞서 악수하고 있다
이재명 대통령이 청와대에서 질베르 웅보 국제노동기구(ILO) 사무총장을 만나 노동 정책에 대한 의견을 나눴습니다.
이 대통령은 "대한민국 노동운동 발전사를 봐도 ILO가 큰 영향을 미쳤다"며 "대한민국 노동운동도 크게 도움을 받았다"고 돌아봤습니다.
그러면서 "앞으로 세계적으로 인공지능(AI)에 의한 일자리 대체 문제가 큰 화두가 될 텐데, ILO의 역할이 매우 기대된다"고 말했습니다.
이 대통령은 "우리가 어떻게 하는 것이 바람직할지 노동 정책과 관련해서도 많은 조언을 부탁드린다"고 당부했습니다.
이 대통령은 또 "한국이 추진하는 '글로벌 AI 허브'에 ILO가 참여해주신다는 얘기도 들었다"며 기대감을 드러냈습니다.
웅보 사무총장은 이에 "글로벌 AI 허브가 출범하게 된 것을 다시 한번 진심으로 축하드린다"며 "제가 감명 깊게 본 점은, 한 달 전 제네바에서 김민석 국무총리를 만난 바 있는데 그 이후 이렇게 (글로벌 AI 허브 관련 논의가) 빠른 진전을 보였다는 것"이라고 평가했습니다.
이어 "한국 정부의 의지가 투철하다는 것을 볼 수 있었다"며 "ILO도 대한민국이 추진하는 글로벌 AI 허브에 적극적으로 참여할 준비가 돼 있다. 이를 통해 노동 분야에서 AI를 극대화해 활용할 수 있을 것으로 보인다"고 화답했습니다.
웅보 사무총장은 "이 자리를 빌려 대한민국의 다양한 기여와 공여에 대해서도 감사의 말씀을 드린다. 대한민국은 ILO 내에서 공여금 순위 10위 안에 들어있다"고 사의를 표했습니다.
이에 이 대통령이 "그 점을 고려해 대한민국에 많이 있는 유능한 인재들을 ILO에서 많이 활용해달라"고 당부하자, 웅보 사무총장은 "지당하신 말씀"이라고 웃으며 답했습니다.
(사진=연합뉴스)
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