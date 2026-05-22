[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…국민성장펀드, '오픈런'에 '10분 완판'

1. 1인당 최대 6억 원이라는 파격적인 성과급 지급 내용을 담은 삼성전자의 임금협상 잠정 합의안에 대해서 노조가 오후 2시부터 찬반 투표를 실시합니다. 투표는 27일 오전 10시까지 엿새 동안 전자투표로 진행되는데, 투표에서 찬성이 과반에 못 미쳐 부결된다면 노사는 다시 협상을 해야 합니다. 이번 투표 결과가 또 다른 변수가 될 수 있다는 얘기입니다.



2. 오늘(22일) 오전부터 선착순 판매가 시작된 국민참여형 국민성장펀드가 첫날 완판되며 흥행하고 있습니다. 일부 증권사에서는 판매 시작 10분 만에 온라인 한도가 모두 소진됐다고 합니다. 영업점 앞에는 개점 전부터 고객들이 대기하는 오픈런도 벌어져서 오프라인 물량 역시 빠르게 줄어들고 있습니다. 국민참여성장펀드는 오늘부터 3주 동안 6천억 원 규모로 판매됩니다. 은행 10곳과 증권사 15곳에서 가입할 수 있습니다.



3. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 핵무기를 갖게 내버려 두지는 않겠다며 고농축 우라늄을 미국으로 가져와서 파괴하겠다고 말했습니다. 앞서 이란의 모즈타바 최고 지도자가 농축 우라늄을 해외로 반출하지 말라고 지시했다는 외신 보도에 대한 반응으로 읽히는데요. 마코 루비오 국무장관은 이란이 호르무즈 해협의 통행료 징수를 추진한다면 외교적인 합의는 불가능할 것이라고 경고하기도 했습니다.



4. 가자지구의 구호 물품을 전달하려다가 이스라엘군에 나포됐다 20일 만에 석방된 한국인 활동가 2명이 오늘 귀국했습니다. 활동가들은 구금 당시 이스라엘군의 견딜 수 없는 고문과 폭력이 있었고 얼굴을 여러 차례 맞아서 귀가 잘 들리지 않는 상태라고 전했는데, 앞서 귀국한 이탈리아 구호선단 활동가들도 가혹행위를 당했다고 증언하면서 이스라엘에 대한 비난 여론이 커지고 있습니다. 이런 가운데 외교부는 조금 전 가자 활동가 구타에 대한 엄중한 인식을 이스라엘 측에 전달했다고 밝혔습니다.