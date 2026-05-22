'탱크데이' 논란 정용진 수사 속도…고발인 조사 진행

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스타벅스의 이른바 '탱크데이' 프로모션 논란과 관련해, 경찰이 정용진 신세계그룹 회장에 대한 수사에 한층 속도를 내고 있습니다.당초 강남경찰서에 배당됐던 이번 고발 사건을 상급 기관인 서울경찰청으로 재배당한 지 하루 만에 전격적으로 고발인 조사를 진행하며 수사의 고삐를 죄고 있습니다.서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘(22일) 오후 서민민생대책위원회 김순환 사무총장을 마포청사로 불러 자세한 고발 경위를 파악하고 있습니다.앞서 서민위는 지난 20일 정용진 회장과 손 전 스타벅스코리아 대표를 모욕과 명예훼손 혐의로 고발했습니다.스타벅스코리아가 5·18 민주화운동 46주년 당일에 '탱크 텀블러 시리즈'를 판매하며 '탱크데이', '책상에 탁!' 등 민주화운동 희생자와 유족을 조롱하는 듯한 홍보 문구를 사용해 명예를 훼손했다는 게 고발의 취지입니다.특히 스타벅스코리아의 최대 주주인 정 회장에 대해서는 이러한 논란을 막지 못한 관리·감독 소홀의 책임이 있다고 적시했습니다.기존에 사건을 맡았던 강남경찰서는 오는 29일 고발인을 부를 예정이었으나, 사건을 넘겨받은 서울경찰청은 일정을 일주일이나 앞당겨 신속하게 수사에 착수했습니다.경찰 조사를 마친 김 사무총장은 마포청사 앞에서 기자회견을 열고 구체적인 입장을 밝힐 예정입니다.(사진=연합뉴스)