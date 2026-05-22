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'탱크데이' 논란 정용진 수사 속도…고발인 조사 진행

작성 2026.05.22 13:53 조회수
정용진 사과했지만…'탱크데이' 거센 후폭풍
스타벅스의 이른바 '탱크데이' 프로모션 논란과 관련해, 경찰이 정용진 신세계그룹 회장에 대한 수사에 한층 속도를 내고 있습니다.

당초 강남경찰서에 배당됐던 이번 고발 사건을 상급 기관인 서울경찰청으로 재배당한 지 하루 만에 전격적으로 고발인 조사를 진행하며 수사의 고삐를 죄고 있습니다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘(22일) 오후 서민민생대책위원회 김순환 사무총장을 마포청사로 불러 자세한 고발 경위를 파악하고 있습니다.

앞서 서민위는 지난 20일 정용진 회장과 손 전 스타벅스코리아 대표를 모욕과 명예훼손 혐의로 고발했습니다.

질문에 답하는 김순환 서민위 사무총장 (사진=연합뉴스)

스타벅스코리아가 5·18 민주화운동 46주년 당일에 '탱크 텀블러 시리즈'를 판매하며 '탱크데이', '책상에 탁!' 등 민주화운동 희생자와 유족을 조롱하는 듯한 홍보 문구를 사용해 명예를 훼손했다는 게 고발의 취지입니다.

특히 스타벅스코리아의 최대 주주인 정 회장에 대해서는 이러한 논란을 막지 못한 관리·감독 소홀의 책임이 있다고 적시했습니다.

기존에 사건을 맡았던 강남경찰서는 오는 29일 고발인을 부를 예정이었으나, 사건을 넘겨받은 서울경찰청은 일정을 일주일이나 앞당겨 신속하게 수사에 착수했습니다.

경찰 조사를 마친 김 사무총장은 마포청사 앞에서 기자회견을 열고 구체적인 입장을 밝힐 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
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