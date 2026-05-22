"미 국토안보장관, '이민 피난처 도시' 입국·통관 중단할 수도"

▲ 미국 국토안보부

마크웨인 멀린 미국 국토안보부(DHS) 장관이 도널드 트럼프 행정부의 이민자 단속 정책에 반발해 온 '피난처 도시'를 겨냥해 국제 여행객의 입국 심사·화물 통관 절차 중단 가능성을 경고한 것으로 알려졌습니다.로이터 통신은 현지시간 21일 소식통을 인용해 멀린 장관이 지난주 미국여행협회가 주선한 모임에서 여행업계 경영진들과 만나 이같이 말했다고 보도했습니다.멀린 장관은 덴버, 필라델피아, 시카고, 로스앤젤레스, 뉴욕, 뉴어크, 시애틀, 샌프란시스코 등지의 공항에서 국제 여행객의 입국·통관 심사 절차를 중단하는 방안을 선택할 수 있다고 밝힌 것으로 알려졌습니다.블룸버그 통신은 국토안보부가 국제선 여행객 여권 심사와 수하물 검사를 담당하는 세관국경보호국(CBP) 인력을 철수시킬 수 있다며 오리건주 포틀랜드 국제공항과 뉴욕 JFK 공항이 첫 번째 타깃이 될 수 있다고 전했습니다.앞서 멀린 장관은 지난달 폭스뉴스 인터뷰에서 국토안보부가 추진하는 이민 정책을 따르지 않는 도시들은 국토안보부 서비스를 받아선 안 된다고 엄포를 놓은 바 있습니다.현재 미국에서는 민주당 소속 지방자치단체장들이 있는 도시와 주(州)가 트럼프 행정부의 이민 단속에 비협조적으로 임하거나 반발하고 있으며, 이런 지자체는 불법 체류자에게 상대적으로 안전한 피난처 도시로 불립니다.피난처 도시를 겨냥한 멀린 장관의 경고가 현실화할 경우 항공사들은 일부 노선을 취소·변경할 수밖에 없고, 뉴욕 관문인 JFK 공항과 뉴어크 리버티 공항, 워싱턴DC 인근 덜레스 공항 등이 타격을 입게 된다고 블룸버그는 진단했습니다.미국항공사협회는 성명을 내고 "주요 국제 공항의 CBP 인력을 줄이는 것은 항공·관광 산업에 파괴적인 영향을 미칠 것"이라며 "항공사, 여행객, 국제화물의 흐름에 심각한 차질을 초래할 것"이라고 우려했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)