호반서 펼쳐지는 재즈의 향연…'청남대 재즈토닉' 내일 개막

<앵커>



내일(23일)부터 청남대에서 재즈 축제 '청남대 재즈토닉'이 열리는데요. 올해는 사흘이었던 일정을 이틀로 줄이면서 수준 높은 뮤지션의 공연을 압축적으로 선보이게 됩니다.



CJB 홍우표 기자입니다.



<기자>



트럼펫의 감미로운 소리가 현악기와 어우러집니다.



플루트에서 흘러나오는 또렷한 소리의 위상은 재즈 속에 또다른 매력으로 녹아 내립니다.



2026년 재즈토닉 프리뷰 콘서트.



내일부터 열리는 '청남대 재즈토닉'의 낭만을 미리 맛볼 수 있는 자리입니다.



[김혜진/청주시 사직동 : 공연을 보고 난 뒤에 '와 정말 좋은 뮤지션들이 출연했구나' 이런 생각이 들고요. 기대가 되고요. 또 지역출신에 뮤지션이 출연한다고 하니까 더 많이 기대가 됩니다.]



최고의 뮤지션으로 단단한 공연라인을 구축하고 있는 청남대 재즈토닉.



올해는 세계적인 명성을 얻고 있는 재즈 보컬리스트 나윤선과 국내 최고의 록 밴드 윤도현 밴드가 출연합니다.



이 밖에도 동물원, 여행스케치 등 청·장년의 향수를 자극하는 뮤지션도 청남대의 밤을 수 놓습니다.



[조정현/재즈 아티스트 : 아티스트들과 연주자들이 함께 하는 무대입니다. 여러분들 좋은 봄날에 이 귀한 무대 놓치지 마시고….]



올해 청남대 재즈토닉의 가장 큰 특징은 공연 일정을 기존 사흘에서 이틀로 단축했다는 것입니다.



그만큼 보다 수준 높은 뮤지션을 초청해 압축적인 공연 무대로 꾸며집니다.



[이건승/2026 청남대 재즈토닉 총감독 : 현지에서도 보기 힘든 그런 뮤지션 분들입니다. 꼭 찾아주셔서 그분들의 깊이 있는 음악과 쉼을, 두 가지를 다 잡아가시기 바랍니다.]



지난 2017년 재즈의 불모지인 청주 청남대에 혜성처럼 등장한 '재즈토닉', 해를 거듭할수록 자타공인 우리나라 대표 재즈축제로 자리잡았습니다.



(영상취재 : 박희성 CJB)



CJB 홍우표