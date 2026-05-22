산업부, 업무에 AI 본격 도입…'AI 혁신 자문단' 출범

▲ 산업통상부 청사

산업통상부가 내부 행정 업무에 인공지능 AI를 본격적으로 활용하기 위해 외부 전문가로 구성된 'AI 혁신 자문단'을 출범시켰습니다.산업부는 오늘(22일) 서울 종로구 석탄회관에서 AI 혁신 자문단 첫 회의를 열고 추진 방향을 논의했습니다.산업부는 효율적인 업무환경 조성을 위해 AI 거버넌스 구축, 맞춤형 AI 서비스 도입, 직원 AI 역량 강화 등 3대 과제를 적극 추진할 방침입니다.먼저 거버넌스 구축을 위해 오는 7월 민간 AI 전문가를 전담 인력으로 신규 채용합니다.이와 함께 부내 실무자로 구성된 'AI 파이오니어 그룹'을 운영하고, 자문단 회의를 주기적으로 열어 민간의 최신 트렌드를 행정 업무에 접목할 계획입니다.보안을 고려한 맞춤형 AI 서비스도 도입됩니다.인터넷망에는 최신 AI 모델을 활용할 수 있는 '민간 AI 포털'을 설치하고, 내부 업무망에는 행정안전부에서 순차적으로 보급할 예정인 지능형 업무관리 플랫폼을 상반기 중 도입합니다.내년부터는 산업·자원, 통상, 표준·인증 등 산업부 업무에 특화된 AI 플랫폼 구축을 추진할 계획입니다.직원들의 AI 역량 강화를 위해 전문 교육기관의 AI 실무 교육, 외부 전문가 강연 등을 정기적으로 개최해 AI 활용 능력을 끌어올릴 예정입니다.오승철 산업부 기획조정실장은 "업무 생산성 제고를 위해서는 직원이 중심이 되는 AI 도입과 적극적인 참여가 필수적"이라며 "부내 AI 업무환경 조성을 통해 궁극적으로 국민과 기업에 대한 서비스 품질을 높여가겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)