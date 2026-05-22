이정후, 지드래곤·송강호와 한솥밥 먹는다…갤럭시코퍼레이션과 전속계약

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미국 프로야구 메이저리그(MLB)에서 활약 중인 이정후가 지드래곤, 송강호와 한솥밥을 먹는다.22일 피지컬 AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션은 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 이정후 선수와 전속 계약을 체결했다고 공식 발표했다.이번 계약은 이정후 선수의 국내외 매니지먼트와 라이선스, 브랜드 및 디지털 콘텐츠 사업 전반에 대한 전략적 파트너십이다.갤럭시코퍼레이션은 "이번 협업을 통해 이정후 선수가 가진 글로벌 스포츠 스타로서의 가치와 건강하고 진정성 있는 이미지를 기반으로, 전 세계 팬들과 더욱 다양하게 소통할 수 있는 새로운 콘텐츠와 브랜드 경험을 만들어갈 계획"이라고 전했다.갤럭시코퍼레이션은 AI·미디어·콘텐츠 기술 역량을 바탕으로 스포츠와 엔터테인먼트를 연결하는 새로운 글로벌 IP 사업을 확대하고 있다. 이정후와 함께 한국 스포츠의 글로벌 영향력을 더욱 넓혀갈 예정이다.최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 "대한민국을 대표하는 이정후 선수와 함께하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"라며 "이정후 선수는 뛰어난 실력은 물론 성실함과 건강한 에너지까지 갖춘 글로벌 스타다. 선수의 가치와 철학이 장기적으로 더욱 빛날 수 있도록 함께 성장해 나가겠다"라고 밝혔다.이정후 선수는 2024년 메이저리그 진출 당시 6년 총액 1억 1,300만 달러 계약을 체결하며 세계 야구계의 주목을 받았다. 현재 MLB 무대에서 뛰어난 활약을 이어가고 있다.갤럭시코퍼레이션은 지드래곤(G-DRAGON), 태민, 김종국, 배우 송강호이 소속돼있다.<사진 = 게티이미지>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)