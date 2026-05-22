형장에서 생환한 미국 사형수…정맥 못 찾아 형 집행 중단

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미국 테네시주(州)의 한 사형수가 형장에서 극적으로 생환했다고 CBS뉴스가 21일(현지시간) 보도했습니다.CBS뉴스에 따르면 테네시주 교정 당국은 최근 사형수 토니 캐러더스(57)에 대한 형 집행 과정에서 1시간 넘게 독극물 주입을 위한 정맥 확보에 실패했습니다.교정당국은 팔과 발뿐 아니라 목 부위 혈관 접근까지 시도했지만, 실패한 것으로 전해졌습니다.캐러더스의 변호인은 교정 당국이 여러 차례 정맥 확보를 시도하는 과정에서 사형수가 출혈과 함께 극심한 통증을 겪었다면서 "사실상 고문에 가까운 방식으로 사형을 강행하려고 했다"고 주장했습니다.캐러더스 측은 정맥에 독극물을 주입하는 사형 방식이 '잔혹하고 이례적인 처벌'에 해당하기 때문에 사형수의 헌법적 권리를 침해한다면서 법원에 형 집행 정지를 요청했습니다.법원은 형 집행 정지 요청을 받아들이지 않았지만, 빌 리 테네시 주지사는 캐러더스에 대해 1년간 한시적으로 형 집행 유예를 승인했습니다.테네시주는 독극물 사용 논란으로 사형 집행이 중단됐다가 지난해부터 집행을 재개했습니다.캐러더스는 지난 1994년 3명을 납치·살해한 혐의로 사형을 선고받았지만, 줄곧 무죄를 주장해왔습니다.인권단체들도 추가 DNA 감정이 필요하다면서 사형 집행 중단을 요구해왔습니다.