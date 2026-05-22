"입국 안 돼" 거부당한 콩고 승객…여객기 결국 캐나다로

▲ 콩고민주공화국에서 의료진이 환자를 치료소로 옮기는 모습.

미국 정부가 에볼라 관련 입국 제한 조치를 시행하는 가운데, 콩고민주공화국 국적 승객이 탑승한 프랑스 여객기가 미국 입국을 거부당해 캐나다로 우회 착륙했습니다.현지시간 21일 워싱턴포스트에 따르면, 프랑스 항공사 에어프랑스의 파리발 미국 디트로이트행 378편은 어제 승객 1명의 미국 입국이 제한되면서 캐나다 몬트리올로 경로를 변경했습니다.미 세관국경보호국은 성명을 통해 콩고민주공화국 출신 승객이 항공사 측의 실수로 여객기에 탑승한 사실이 뒤늦게 확인됐다고 밝혔습니다.이어 "에볼라 바이러스 위험을 줄이기 위한 입국 제한 조치 때문에 해당 승객은 탑승해서는 안 됐다"고 설명했습니다.이에 따라 해당 여객기는 미국 미시간주의 디트로이트 공항 착륙이 불허됐습니다.캐나다 CBC 방송은 캐나다 공중보건청을 인용해 해당 승객이 몬트리올 공항에서 검역 담당자의 검사를 받은 뒤 파리로 돌아갔다고 전했습니다.이 승객에게는 별다른 증상이 없는 것으로 알려졌습니다.한편 미 국무부는 오늘 보건 경보를 발령하고, 미국 도착 21일 이내에 콩고민주공화국과 우간다, 남수단에 체류한 이들은 워싱턴DC 인근의 워싱턴덜레스국제공항으로만 입국할 수 있다고 밝혔습니다.이는 에볼라 바이러스 확산 지역 방문자에 대한 검역을 강화하기 위한 조치로, 해당 공항에서는 보건 당국자들이 입국자를 상대로 상향된 수준의 검사를 진행합니다.세계보건기구는 어제 콩고민주공화국과 우간다에서 발생한 에볼라 감염 추정 사례가 약 600건이며, 사망자는 139명이라고 전했습니다.(사진=연합뉴스)