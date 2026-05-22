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이억원, 국민참여성장펀드 가입…"매력적 투자 기회이자 상생 발판될 것"

정성진 기자
작성 2026.05.22 10:23 조회수
이억원, 국민참여성장펀드 가입…"매력적 투자 기회이자 상생 발판될 것"
▲ 이억원 금융위원장

이억원 금융위원장이 오늘(22일)부터 판매가 시작된 국민참여형 국민성장펀드를 직접 가입하며 대국민 홍보에 나섰습니다.

이 위원장은 오늘 오전 NH농협은행 정부서울청사지점을 방문해 펀드를 가입했습니다.

투자자 성향 분석과 펀드 투자설명서 확인 등 가입 과정 전반을 경험한 뒤 가입 서류에 서명했습니다.

이 위원장은 "국민참여성장펀드는 국민에게는 미래 전략산업 성장의 과실을 함께 나누는 매력적인 투자 기회가 되고, 첨단전략산업 기업에는 성장에 필요한 자금을 원활히 공급하는 상생의 발판이 될 것"이라고 강조했습니다.

이 위원장은 "국민성장펀드는 우리 경제가 직면한 구조적 도전을 넘어서기 위한 미래산업 투자 플랫폼"이라며 "국민들의 소중한 투자가 미래 성장동력 육성의 씨앗이 될 것"이라고 말했습니다.

이 위원장은 현장에서 불완전 판매가 발생하지 않도록 판매사들에 당부하고, 정부도 현장 상황을 실시간 점검해 가입상 불편함을 신속하게 해소하겠다고 약속했습니다.

국민참여성장펀드는 오늘부터 다음 달 11일까지 은행 10곳과 증권사 15곳에서 가입할 수 있습니다.

선착순 방식이므로 물량이 소진되면 조기 마감됩니다.

원금 보장이 되지 않는 1등급 고위험 투자상품으로 투자자 성향 분석 결과 적합 투자성향이 나와야 가입할 수 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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