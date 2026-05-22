홍명보호 필승 상대 체코 예비 명단 발표…웨스트햄 소우체크 등 29명

▲ 체코 국가대표 공격수 파트리크 시크

홍명보호와 2026 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기에서 맞붙을 체코 국가대표팀의 윤곽이 드러났습니다.체코축구협회는 어제(21일, 현지시간) 북중미 월드컵 대표팀 예비 명단 29명을 발표했습니다.체코는 국제축구연맹(FIFA)에 제출한 54명의 예비 명단을 지난 12일 공개했는데 여기서 29명을 추렸습니다.최종 명단 26명은 미국으로 떠나기 직전인 오는 31일 발표할 예정입니다.자국 지도자 미로슬라프 쿠베크 감독이 이끄는 체코 대표팀은 월드컵 준비를 위해 오는 28일 체코 프라하에서 소집됩니다.이어 사흘 후인 이달 31일 프라하에 있는 에페트 아레나에서 코소보와의 친선경기로 홈팬들과 월드컵 출정식을 가질 예정입니다.이후 6월 4일 미국 뉴저지에서 과테말라와 월드컵 개막 전 마지막 친선경기를 치르고서 다음 날에 월드컵 기간 베이스캠프가 마련될 텍사스주 댈러스로 이동합니다.29명의 예비 명단에는 독일 분데스리가에서 활약 중인 공격수 파트리크 시크(레버쿠젠)와 체코 대표팀 역대 최다 출전 선수(89경기)인 미드필더 토마시 소우체크(웨스트햄 유나이티드)를 비롯해 미드필더 파벨 슐츠(올랭피크 리옹), 수비수 라디슬라프 크레이치(울버햄프턴 원더러스)와 블라디미르 초우팔, 로빈 흐라냐치, 공격수 아담 흘로제크(이상 호펜하임) 등 유럽 빅리그에서 뛰는 멤버들이 포진했습니다.반면 미드필더 후고 소후레크(스파르타 프라하)와 알렉산드르 소이카(빅토리아 플젠), 공격수 크리스토프 카봉고(믈라다 볼레슬라프)는 처음으로 성인 대표팀에 발탁됐습니다.이들을 세 명을 포함해 골키퍼 루카시 호르니체크(브라가), 미드필더 파벨 부하(신시내티)와 데니스 비신스키(빅토리아 플젠)까지 6명은 A매치 출전 경력이 없습니다.체코는 다음달 11일 멕시코 과달라하라에서 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀과 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전을 치릅니다.이어 다음달 18일 미국 애틀랜타에서 남아프리카공화국과 맞붙은 후 다음달 24일 멕시코 멕시코시티에서 공동 개최국 멕시코와 조별리그 마지막 대결을 벌입니다.◇ 2026 북중미 월드컵 체코 대표팀 예비 명단(29명)▲ 골키퍼(GK) = 루카시 호르니체크(브라가), 마테이 코바르(에인트호번), 인드르지흐 스타네크(슬라비아 프라하)▲ 수비수(DF) = 블라디미르 초우팔, 로빈 흐라냐치(이상 호펜하임), 다비드 도우데라, 토마시 홀레시, 슈테판 할로우페크, 다비드 유라세크, 다비드 지마(이상 슬라비아 프라하), 라디슬라프 크레이치(올버햄프턴), 야로슬라프 젤레니(스파르타 프라하)▲ 미드필더(MF) = 파벨 부하(신시내티), 루카시 체르프, 토마시 라드라, 알렉산드르 소이카, 데니스 비신스키(이상 빅토리아 플젠), 블라디미르 다리다(흐라네츠 크랄로베), 루카시 프로보트, 미할 사딜레크(슬라비아 프라하), 후고 소후레크(스파르타 프라하), 토마시 소우체크(웨스트햄 유나이티드), 파벨 슐츠(리옹)▲ 공격수(FW) = 아담 흘로제크(호펜하임), 토마시 호리, 모이미르 히틸, 얀 쿠흐타(이상 슬라비아 프라하), 크리스토프 카봉고(믈라다 볼레슬라프), 파트리크 시크(레버쿠젠)(사진=게티이미지)