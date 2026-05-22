'궁금한 이야기Y' 태권도 관장과 아내의 은밀한 계획…남편 향한 세 번의 살해 시도, 그 진실은?

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SBS '궁금한 이야기 Y'가 태권도장 관장과 대범한 살해 공모를 벌인 아내의 충격적인 미스터리를 추적한다.22일 방송되는 '궁금한 이야기 Y'에서는 아내가 태권도 관장과 함께 남편을 살해하려 세 번이나 시도한 사건을 파헤친다.부천의 어느 한적한 동네, 50대 가장 김진철(가명) 씨의 집에 흉기를 든 여성이 침입했다. 갑작스러운 습격에 흥분하며 덤벼드는 범인을 막아서다 온몸에 상처를 입은 진철 씨. 가까스로 경찰에 신고해 체포된 범인의 정체는 뜻밖에도 그의 아들이 다니는 태권도장의 20대 여성 관장 박수현(가명) 씨였다.경찰 수사 과정에서 더욱 충격적인 정황이 드러났다. 이 끔찍한 범행의 공범이 다름 아닌 진철 씨의 아내 최진숙(가명) 씨였던 것. 심지어 아내와 관장의 살해 시도는 이번이 처음이 아니었다.경찰은 "총 세 차례로 보면 된다. 살인 미수, 살인 예비 혐의로 송치했다. 둘이 같이 실행을 한 거니까 둘이 공범이다"라고 전했다. 조사 결과, 이들은 이전에도 알코올과 혼용할 경우 치명적인 벤조디아제핀계 약물을 술에 섞어 진철 씨에게 마시게 하는 등 치밀하게 범행을 준비해 온 것으로 밝혀졌다.주변 이웃들은 이 사건에 대해 도저히 납득할 수 없다는 반응이다. 평소 두 사람이 동네에서도 소문난 잉꼬부부였기 때문. 하지만 남편 진철 씨는 돌이켜보니 아내가 급격하게 달라진 기점이 있었다고 털어놓았다.지난해 12월, 아내 최 씨가 해당 태권도장에서 일을 시작하면서부터 모든 것이 변했다. 귀가 시간이 눈에 띄게 늦어졌고, 퇴근 후에도 관장과 밤새도록 연락을 주고받았다. 언제 어디서 무엇을 하는지 일거수일투족을 관장에게 보고하는 기이한 행동까지 보였다.남편 진철 씨는 "그 사람은 파리 한 마리, 모기 한 마리도 못 잡는 사람이다 보니까 가족을 해칠 거라는 생각을 안 하고 있다. 그러니까 가스라이팅 당한 거다 무조건"이라 주장했다. 선천적인 질병으로 오랜 기간 우울감을 앓아왔고, 학창 시절마저 외롭게 보냈다는 아내 최 씨. 남편은 마음이 취약했던 아내가 관장 박 씨에게 철저히 이용당하고 조종당했다고 보고 있다.제작진이 20대 여성 관장 박 씨의 주변을 취재하던 중, 믿기 힘든 제보가 접수됐다. 박 씨가 수년 전부터 미성년자 아이들에게 접근해 부적절한 신체 접촉을 이어왔다는 제보였다. 박 씨의 진짜 정체는 무엇일까.한 가정을 파멸로 이끈 부천 태권도장 살해 공모 사건의 전말은 22일 금요일 밤 8시 50분, 방송될 '궁금한 이야기 Y'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)