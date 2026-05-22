'그알', 명문 사립초 20억 기부녀의 실체…150억대 사기와 엽기적 범행의 전말

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SBS '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')가 재력가 집안을 상대로 150억 원대 사기 행각을 벌이고 엽기적인 범행을 저지른 한 미스터리한 여성의 비밀을 추적한다.오는 23일 방송되는 '그알'은 '몰락한 꿈, 펜트하우스-재력가 150억대 사기 사건'이라는 부제로 사건을 파헤친다.유명인과 대기업 자제들이 대거 재학 중인 것으로 알려진 서울의 한 명문 사립초등학교. 이곳 학부모들 사이에서 전설적인 인물로 통하는 한 여성이 있다. 지난 2019년, 학교 리모델링 비용으로 무려 20억 원을 선뜻 쾌척한 학부모 문 씨(가명)다.문 씨는 늘 머리부터 발끝까지 명품과 고가의 액세서리로 치장했고, 수십억 원을 호가하는 고급 주택과 수입차를 굴리며 호화롭게 살았다. 치열하기로 유명한 학생회장 선거에서도 두 자녀를 모두 당선시키며 학부모들 사이에서 막강한 영향력을 행사했다. 졸업 후 아이들이 미국 명문 학교에 진학하면서 그녀의 삶은 완벽한 '상류층의 표준'처럼 보였다.그러나 지난 2월, 충격에 빠뜨린 소식이 전해졌다. 문 씨 부부가 사기 혐의로 구속된 것. 조사 결과, 문 씨 부부가 자랑하던 호화 생활과 사립초에 기부한 20억 원의 출처는 모두 사기로 편취한 돈이었다.피해자는 다름 아닌 같은 사립초 학부모이자 재력가 집안의 부부였다. 현재까지 확인된 피해 금액만 무려 150억 원에 달한다.재력가 집안의 며느리이자 학년 학부모 대표로서 늘 소탈하게 활동했다는 피해자 이 씨. 그녀는 2019년 어느 날, 평소와는 180도 다른 파격적인 모습으로 학교에 나타난 것을 끝으로 행방이 묘연해졌다. 이 씨 부부는 어쩌다 문 씨에게 완벽히 묶여 거액의 자산을 탕진하게 된 걸까.사건의 중심에는 문 씨가 피해자 부부에게 소개해 준 무속인 '조말례'가 있었다. 미국에 거주하며 한국 고위층의 사주만 은밀하게 봐준다는 조말례. 그녀는 누구이며, 문 씨와는 어떤 관계일까.더욱 의아한 점은 피해자 이 씨의 남편이자 생활가전업체 사장이었던 강 씨(가명)의 행적이다. 강 씨는 문 씨가 구속되기 전까지 무려 6년 동안 가해자인 문 씨의 집에서 함께 살았던 것으로 드러났다. 사기당한 피해자가 왜 가해자의 곁을 지키며 기이한 동거를 이어갔던 것일까.상류층 사회를 뒤흔든 문 씨의 사기 행각과 엽기적인 미스터리의 진실은 오는 23일(토) 밤 11시 10분 방송될 '그알'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)