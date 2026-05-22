알나스르 호날두, 사우디 리그 이적 후 첫 정규리그 우승

▲ 사우디 프로리그 우승 트로피를 든 알나스르의 호날두

포르투갈 축구 스타 크리스티아누 호날두(41·알나스르)가 마침내 사우디아라비아 리그 우승 한풀이에 성공했습니다.알나스르는 오늘(22일) 사우디아라비아 리야드의 알 아왈 파크에서 열린 다마크와의 2025-2026 사우디 프로리그 최종 34라운드 홈 경기에서 4대 1로 이겼습니다.이로써 알나스르는 승점 86(28승 2무 4패)을 쌓아 시즌 무패를 달성한 2위 알힐랄(승점 84·25승 9무)을 제치고 리그 우승을 차지했습니다.알나스르가 사우디 리그 정상에 선 것은 2018-2019시즌 이후 7년 만입니다.호날두에게도 의미 있는 우승입니다.2023년 1월부터 알나스르 유니폼을 입고 뛰어온 호날두는 사우디 진출 후 처음 리그 우승 트로피에 입맞춤했습니다.그동안 호날두가 알나스르에서 우승을 경험한 것은 2023년 6월 아랍클럽챔피언스컵이 유일했습니다.호날두는 지난 17일 열린 감바 오사카(일본)와의 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 2(ACL2) 결승전에서 알나스르가 0대 1로 져 준우승에 머문 뒤 시상식에 불참해 논란을 일으키기도 했습니다.호날두는 이날 두 골을 몰아넣으며 직접 우승 갈증을 씻는 데 앞장섰습니다.알나스르는 전반 34분 주앙 펠릭스의 코너킥에 이은 사디오 마네의 헤더 골로 앞서 나갔습니다.후반 7분에는 킹슬리 코망이 페널티 지역 오른쪽에서 개인기로 상대 수비수들을 제친 뒤 왼발 슈팅으로 추가 골을 넣었습니다.다마크가 후반 13분 모를라예 실라의 페널티킥으로 한 골을 만회하자 이후 호날두가 나섰습니다.호날두는 후반 18분 페널티지역 왼쪽에서 오른발 프리킥 골로 다마크의 추격 의지를 꺾은 뒤 후반 36분에는 골 지역 오른쪽에서 오른발로 쐐기 골까지 터트려 알나스르의 리그 우승에 못을 박았습니다.올 시즌 리그에서 28골을 넣어 득점 3위를 차지한 호날두는 경기 후 시상식에서 우승 메달을 목에 걸고 트로피를 들어 올리며 모처럼 활짝 웃었습니다.(사진=게티이미지)