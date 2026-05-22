뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

온두라스서 총격 사건 잇따라…최소 17명 사망

백운 기자
작성 2026.05.22 07:25 조회수
온두라스서 총격 사건 잇따라…최소 17명 사망
▲ 온두라스 산불

중미 국가 온두라스에서 하루 동안 총격 사건 두 건이 잇따라 발생해 경찰관 6명을 포함해 최소 17명이 숨졌습니다.

21일(현지시간) 온두라스 경찰 당국에 따르면 이날 북부 트루히요시의 한 농장에 무장 괴한들이 난입, 총기를 난사하면서 최소 11명의 농장 노동자가 숨졌습니다.

사건이 발생한 지역은 자원이 풍부한 곳으로, 수십 년간 토지 소유권을 둘러싼 갈등이 불거진 곳입니다.

경찰은 조직적인 무장 세력들이 이 지역의 주요 농장 소유권을 강탈해 이권을 차지하는 과정에서 유혈 충돌이 발생한 것으로 보고 수사력을 모으고 있습니다.

또한 이날 과테말라 국경과 인접한 코르테스주(州) 오모아시에서 이동 중이던 경찰을 향해 괴한들이 총을 난사, 경찰 6명이 사망했습니다.

숨진 경찰들은 당국이 갱단 소탕을 위해 조직한 부서 소속이었던 것으로 확인됐습니다.

정부는 사건이 발생한 두 지역에 군경을 긴급 배치하는 한편, 법의학 전문가와 검사들로 구성된 특별 합동수사팀을 구성해 정확한 범행 동기를 조사 중이라고 밝혔습니다.

(사진=EPA, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지