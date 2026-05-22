수수료만 1조 5천억 원…"월가, 스페이스X 상장주관사 수주 혈투"

▲ 스페이스X 상장 공동주관사 명단

일론 머스크의 항공우주 기업 스페이스X가 내달 기업공개(IPO)를 앞둔 가운데 월가 주요 은행들이 최근 몇 달간 대표주관사 지위를 차지하기 위해 막후에서 치열한 쟁탈전을 벌여왔다고 미 뉴욕타임스(NYT)가 21일(현지시간) 보도했습니다.스페이스X가 전날 공개한 기업공개(IPO) 관련 투자설명서에 따르면 미국 대형은행 골드만삭스가 공동주관사 명단 중 가장 왼쪽, 일명 '리드 레프트'(Lead left)에 이름을 올렸습니다.경쟁사인 미국 은행 모건스탠리가 바로 옆에 두 번째로 이름을 올렸습니다.IPO 투자설명서 왼쪽 상단에 가장 먼저 이름을 올리는 것은 월가에서 관행상 그 회사가 대표주관사 역할을 맡았음을 시사합니다.NYT는 스페이스X의 상장으로 주관사들이 받는 수수료가 10억 달러(약 1조 5천억 원)를 웃돌 것으로 추산했습니다.상장수수료는 이번 상장에 관여하는 22개 공동주관사가 나눠 갖지만, 통상 대표주관사가 가장 많은 몫을 가져갑니다.골드만삭스는 리드 레프트 지위를 확보했다는 소식이 공식 확인되자 지난 19일 투자은행(IB) 부문 임원들이 근무하는 맨해튼 본사 33층에서는 이를 축하하는 파티가 짧게 열리기도 했다고 NYT는 소식통을 인용해 전했습니다.블룸버그 통신은 데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)가 스페이스X CEO인 일론 머스크에게 연락할 때 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)의 다이렉트 메시지(DM) 기능을 이용했다고 보도하기도 했습니다.엑스는 머스크가 인수해 소유한 SNS로, 솔로몬 CEO의 이런 행보는 투자은행이 고객 신뢰를 얻기 위해 모든 수단을 동원한다는 사실을 잘 드러낸다고 블룸버그는 전했습니다.솔로몬은 2018년 CEO에 오르기 전까지 골드만삭스의 투자은행 부문을 이끌어온 인물입니다.한편 머스크와 오랜 주거래 은행 관계를 맺어온 모건스탠리 역시 골드만삭스와 함께 공동 대표주관사 지위를 가졌다는 입장을 보이고 있다고 블룸버그는 내부 관계자를 인용해 보도했습니다.골드만삭스가 모건스탠리보다 이름이 앞서 나온 것은 알파벳 순서를 따른 것일 뿐 두 은행이 대표주관사로 대등한 지위를 가졌다는 게 이 은행 관계자의 설명입니다.상장 주관사는 통상 신규 발행되는 주식을 인수할 투자자를 찾고 초기 거래의 변동성을 완화하는 역할을 맡습니다.월가 은행들이 대표주관사 지위를 얻기 위해 치열한 수주전에 나서는 것은 대표주관사의 역할이 단순히 상장 업무에 그치지 않기 때문이라고 NYT는 설명했습니다.대표주관사는 상장 이후에도 대출에 관여하고 다양한 거래에서 자문 역할을 수행합니다.또한 상장으로 큰 부를 거머쥐게 된 임직원을 신규 고객으로 유치할 수 있다고 이 신문은 소개했습니다.스페이스X는 이번 상장을 통해 역대 최대규모인 750억 달러(약 112조 원)를 조달할 계획입니다.상장에 성공할 경우 기업가치는 1조 7천500억 달러(약 2천635조 원)에 이를 것으로 전망됩니다.내달 4일 투자자를 위한 로드쇼를 시작하며 이르면 12일 상장이 이뤄질 예정입니다.(사진=스페이스X 투자설명서, 연합뉴스)