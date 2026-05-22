한국, FIFA U-17 월드컵서 뉴칼레도니아·에콰도르 등과 한 조

▲ 2026 FIFA U-17 월드컵 조 편성

한국 17세 이하(U-17) 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 카타르 U-17 월드컵에서 뉴칼레도니아, 에콰도르 등과 조별리그를 치릅니다.우리나라는 21일(이하 현지시간) 스위스 취리히의 FIFA 본부에서 열린 올해 U-17 월드컵 대회 조 추첨에서 뉴칼레도니아, 에콰도르, 그리고 아프리카 플레이오프(PO) 승자와 B조에 속했습니다.격년제로 치렀던 FIFA U-17 월드컵은 지난해부터 매년 개최하고, 참가국도 24개국에서 48개국으로 크게 확대됐습니다.4개국씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1·2위 24개국에 3위 중 성적이 좋은 8개국이 32강에 올라 우승 경쟁을 이어갑니다.지난해부터 2029년까지 5년간 대회는 모두 카타르에서 치러집니다.올해 대회는 오는 11월 19일부터 12월 13일까지 열립니다.48개국 중 현재 46개국의 참가가 확정됐습니다.나머지 2개국은 이번 주말 열릴 에티오피아-모잠비크, 우간다-가나의 아프리카축구연맹(CAF) 플레이오프를 통해 가려집니다.김현준 감독이 이끄는 한국 대표팀은 이달 사우디아라비아에서 치러진 2026 아시아축구연맹(AFC) U-17 아시안컵에서 8강에 올라 2019년 대회부터 4회 연속 U-17 월드컵 본선 출전권을 땄습니다.다만, 8강에서 우즈베키스탄과 정규시간 90분 동안 2대 2로 맞선 뒤 바로 이어진 승부차기에서 3대 5로 져 4강 진출에는 실패했습니다.한국의 FIFA U-17 월드컵 역대 최고 성적은 8강으로, 통산 세 차례(1987, 2009, 2019년) 달성했습니다.직전인 2025년 대회에서는 32강에서 대회를 마쳤습니다.(사진=FIFA SNS 캡처, 연합뉴스)