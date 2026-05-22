'최형우 펄펄'…삼성, 단독 선두 등극

<앵커>



프로야구 공동 1위 맞대결에서 삼성이 kt를 제압하고 단독 선두에 등극했습니다. 베테랑 최형우 선수가 결승타에 쐐기타까지 날려 승리를 이끌었습니다.



유병민 기자입니다.



<기자>



굵은 빗줄기 속에 공동 선두 삼성과 KT는 중반까지 넉 점씩 주고받으며 치열한 접전을 펼쳤습니다.



팽팽한 승부는 7회 최형우의 방망이로 갈렸습니다.



노아웃 1, 3루 기회에서 천금 같은 좌전 결승타를 터뜨려 5대 4 리드를 이끌었습니다.



디아즈의 1타점 2루타, 류지혁의 1타점 희생플라이로 7대 4까지 달아난 삼성은 8회 초 1점을 내줘 추격을 허용했는데, 추가점이 필요한 순간 다시 최형우가 나섰습니다.



이어진 8회 공격에서 1타점 적시타로 쐐기를 박았습니다.



마무리 김재윤이 역대 5번째로 7시즌 연속 10세이브로 뒤를 막은 삼성은 KT를 8대 5로 꺾고 단독 선두에 올랐습니다.



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2위 LG는 KIA를 5대 3으로 이기고 선두 추격을 이어갔습니다.



0대 0으로 맞선 5회 박동원이 결승타를 날렸고, 이영빈이 2안타 2타점으로 승리에 힘을 보탰습니다.



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롯데는 한화를 8대 2로 제압하고 2연승을 달렸습니다.



전민재가 결승 투런 홈런 포함 2안타 3타점으로 활약했고, 선발 나균안이 6회 원아웃까지 비자책 2실점, 탈삼진 6개로 승리를 이끌었습니다.



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선발 알칸타라의 8이닝 무실점 완벽투 속에 키움은 SSG에 6대 0 완승을 따내고 시즌 최다 4연승을 달렸습니다.



안방마님 김건희는 데뷔 첫 그랜드슬램으로 승리에 힘을 보탰습니다.



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두산도 NC를 꺾고 역시 4연승을 질주했습니다.



6주 계약을 연장한 벤자민이 8이닝 무실점 호투를 펼쳐 시즌 첫 승을 신고했습니다.



한편, 어제 전국 5개 구장에 6만 8천800여 관중이 입장하면서 KBO리그는 역대 최소 222경기 만에 400만 관중을 돌파했습니다.



(영상편집 : 박정삼)