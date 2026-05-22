3인 3색 출정식…'보수 재건'·'배신' 신경전에 '삭발'까지

<앵커>



부산 북갑에선 출정식이 특히 더 치열했습니다. 국민의힘 박민식 후보는 보수를 지키겠다면서 삭발을 했고 무소속 한동훈 후보는 보수를 다시 일으키려면 자신이 이겨야 한다고 유세했습니다. 민주당 하정우 후보는 보수 재건은 서울 가서 하라고 직격했습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



어제(21일) 아침, 부산 북구 구포대교 사거리.



[하정우! 하정우!]



한 달 전만 해도 대통령의 AI 참모였는데, 지금은 유세차에 올라탄 하정우 민주당 후보는 북구의 아들로 뼈를 묻겠다고 다짐했습니다.



보수 야권 후보들에겐 '서울로 가라'고 쏘아붙였습니다.



[하정우/민주당 부산 북갑 후보 : 너희가 북구를, 북구의 삶을 아나? 북구라는 이름 앞에 무슨 정파고 이념이 어디 있습니까? 보수 재건 이런 거는 서울 가서 하시기 바랍니다.]



어제 오후 구포시장 옆 공원.



[박민식! 박민식!]



세 번째 북구 의원을 꿈꾸는 박민식 국민의힘 후보는 삭발을 감행하더니, 민주당에 맞서는 '결사항전'을 외쳤습니다.



다른 보수 야권 후보엔 '배신자'라고 맹공했습니다.



[박민식/국민의힘 부산 북갑 후보 : 한동훈 후보! 윤석열 대통령 등에 칼을 꽂고 이 정권을 무너뜨린 잔인한 배신자 아닙니까!]



2시간 뒤 같은 구포시장 옆 공원.



[한동훈! 한동훈!]



대표까지 지낸 국민의힘에서 제명된 뒤 국회 입성을 위해서 북구를 선택한 무소속 한동훈 후보는 "북갑 발전의 잃어버린 20년을 보상받게 하겠다"고 목소리를 높였습니다.



앞서 '배신자'란 비난엔 배신이 아니라 국민과 국가를 선택한 거라고 응수했습니다.



[한동훈/무소속 부산 북갑 후보 : 저는 윤석열이 아니라 대한민국과 대한민국 국민을 선택했습니다. 공직자는 그래야 합니다. 우리 아버지가 계엄을 해도 앞장서서 막을 겁니다.]



어제 낮, 북구의 한 복지관에선 서로에게 말 폭탄을 던지던 세 후보가 얼굴을 맞댔습니다.



[하정우/민주당 부산 북갑 후보 : 맛있게 드십시오!]



[한동훈/무소속 부산 북갑 후보 : 다 드셨죠? 그러면 옆에 갈까?]



[박민식/국민의힘 부산 북갑 후보 : 다 드셨습니까? 두 그릇 드실 분 안 계십니까.]



잠깐의 봉사 활동 휴전은 그렇게 끝나고, '보수 내전'부터 곧바로 재개됐습니다.



[박민식/국민의힘 부산 북갑 후보 : 배신 이런 걸로 점철된 사람이 보수의 대표자가 될 수 있겠습니까.]



[한동훈/무소속 부산 북갑 후보 : 본인이 배신하고 떠난 거 말씀하신 거예요? 부산을 배신하고 분당에 20년을….]



하정우, 박민식, 한동훈 세 후보의 TV 토론은 현재까지 사전투표 전날인 오는 28일, 한 차례 예정돼 있습니다.



(영상취재 : 임우식, 영상편집 : 장현기)