1. 삼성전자 노조, 오늘부터 '잠정 합의안' 찬반 투표



삼성전자 노조가 오늘(22일)부터 오는 27일까지 노사 잠정 합의안에 대한 찬반 투표를 실시합니다. 최소 1억 원 넘는 성과급을 받는 반도체 부문과 600만 원의 성과급을 제시받은 비반도체 부문 사이의 내부 갈등도 커지고 있습니다.



2. 극적 타결에 코스피 8.4%↑…역대 최대 상승폭



삼성전자 노사의 협상 타결 소식에 삼성전자 주가가 8% 넘게 올라 30만 원에 육박했습니다. 코스피도 하루 만에 600포인트 넘게 오르며 역대 최대 상승폭을 기록했습니다.



3. "이란 고농축 우라늄 확보해 파괴"…"해외 반출 불허"



트럼프 미국 대통령이 이란의 고농축 우라늄을 확보해 파괴할 거라고 밝혔습니다. 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이가 농축 우라늄을 해외로 반출하지 말라고 지시했다는 외신 보도도 나왔습니다.



4. 공식 선거운동 총력전…'GTX-A 철근 누락' 공방



다음 달 지방 선거와 국회의원 선거 후보들이 공식 선거 운동 첫날인 어제 출정식을 열었습니다. 서울 시장 후보들은 GTX-A 철근 누락 사태를 두고 공방을 이어갔습니다.