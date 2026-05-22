"민원 넣었지" 손도끼 들고 이웃 협박한 50대 남성 구속기소

▲ 창원지검 통영지청 전경

자신의 사업장과 관련해 민원을 넣었다고 생각한 이웃을 흉기로 위협하고, 처벌받으면 보복하겠다고 협박한 혐의를 받는 50대가 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.창원지검 통영지청 형사2부(임홍석 부장검사)는 21일 특정범죄가중처벌법상 보복협박 등 혐의로 50대 남성 A 씨를 구속기소했습니다.검찰에 따르면 경남 통영지역 관광지 일원에서 공방을 운영하는 A 씨는 지난 1월 20일 2차례에 걸쳐 손도끼를 들고 자신 사업장 인근 카페를 찾아가 "민원을 넣었느냐, 박살을 내겠다"는 등 말을 하면서 카페 업주와 종업원을 협박한 혐의를 받습니다.그는 지난 2월 21일 카페 업주가 경찰 수사에 협조했다는 이유로, 자신 몸에 있는 문신을 보여주며 향후 처벌을 받게 되면 보복하겠다고 협박한 혐의도 있습니다.평소 A 씨는 자신 공방에서 만든 물품 등을 인근 통행로에 놓아뒀고, 통행에 방해가 된다는 민원으로 계도 등이 진행되자 이웃인 카페 업주가 자신에게 민원을 넣었다고 생각해 이러한 범행을 저지른 것으로 파악됐습니다.검찰은 당초 지난 1월 20일 A 씨가 불구속 상태에서 종업원에 대한 협박 사건만 경찰로부터 송치받았습니다.그러다 보완 수사 과정에서 같은 날 카페 업주를 상대로 한 협박과 지난 2월 보복협박 사건을 추가 확인해 지난 14일 A 씨에 대한 구속영장을 발부받았습니다.A 씨는 평소 이웃과 잦은 분쟁을 일으킨 적 있는 것으로 알려졌습니다.검찰 관계자는 "보복 범죄에 엄정 대응하고, 피해자 보호·지원에 최선을 다하겠다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)